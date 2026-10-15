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إصابة 11 شخصا في حريق مصنع للغزل والنسيج بالشرقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 11 شخصا في حريق مصنع للغزل والنسيج بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

أصيب 11 شخصا ما بين اختناق وكسور وحروق إثر نشوب حريق فى مصنع مكون من دور واحد وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونقل المصابين إلي مستشفي العاشر الجامعي وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بنشوب حريق بمصنع بمدينة العاشر من رمضان وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء تم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمصنع للغزل والنسيج وتم السيطرة على الحريق وتبين إصابة 11 شخص تنوعت إصابتهم ما بين اشتباه اختناق وحروق وكسور وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مستشفي العاشر الجامعي نشوب حريق السيطرة على الحريق

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