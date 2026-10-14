القبض على المتهم بالتعدى على شخص بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة التعدى على آخر بسلاح أبيض بالشرقية .





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية من (عامل – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب وتهديده بسلاح أبيض لخلافات بينهما حول الجيرة ولهو الأطفال .





أمكن ضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى الواقعة") .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .