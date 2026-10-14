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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ثلاثينية في براثن الشيطان.. حكاية علاقة سيدة بدر والعامل في غربة زوجها

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

سيدة في منتصف الثلاثينات وقعت فريسة في براثن الشيطان، بعدما تركها زوجها برفقة أربعة من الأبناء ليتابع عمله في إحدى دول الخليج، فكان يعود لها زائرا بين الفترة والفترة، إلا أن غيابه ترك القلب مفتوحا لزائر أخر لتبدأ قصة سيدة بدر في القاهرة.

قصة سيدة بدر والشيطان

البداية هنا كانت من نهاية القصة، طفلة في عمر ساعات قليلة، ملقاة بمنطقة نائية في بدر إلى جوار شجرة على رصيف بمنطقة مظلمة، بالكاد يُسمع صراخها، والعناية الآلهية أرسلت لها ملاكا على هيئة إنسان اكتشف تواجدها في الظلمات، فأخرج هاتفه من بين طيات ملابسه متصلا بشرطة النجدة.

حضرت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وبدأت عمليات الفحص والتحريات، من هي الطفلة ومن زج بها إلى تلك المنطقة النائية، والشكوك كانت تتجه إلى علاقة غير شرعية ولكن أين الأم والأب، ومن هنا ومع الفحص كشفت الأجهزة الأمنية هوية الشيطانة التي تركت الصيرة في هذا المكان.

سيدة بالغة من العمر 35 عاما، متزوجة وزوجها مغترب، تقطن بإحدى الشقق السكنية في القاهرة ولديها 4 أبناء، ووالدها لديه تجارته، ومع تحديد هويتها خرجت مأمورية أمنية بعد تحديد مكانها وجرى القبض عليها واقتيادها إلى قسم الشرطة ومن هنا سردت السيدة قصتها بالكامل وكشفت لغز الصغيرة.

قالت تزوجت قبل 20 عاما وأنجبت 4 أبناء.. وسردت بالتفاصيل «زوجي يعمل في دولة عربية ويعود كل فترة زائرا لمدة أسبوع ثم يختفي مرة أخرى، وخلال فترة غيابه تعرفت على عامل في محلات والدي ونشبت بيني وبينه النظرات المولعة بالحب ويوما بعد يوما كانت الأمور والعلاقة تزداد».

تابعت الزوجة «تطور الحب إلى علاقة غير شرعية بيني وبينه، وفي إحدى المرات علمت بحملي منه وخشيت الإجهاض، وحين انجبت الصغيرة ما كان مني إلا أن تركتها في مكان العثور عليها خوفا من افتضاح أمري أمام زوجي وأبنائي وأسرتي، وكنت اعتقد أن أمري لن يفتضح أمام أي إنسان».

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