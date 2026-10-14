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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عقب مقتل 6 أشخاص من الطرفين.. الصلح ينهي أسرع خصومة ثأرية بين أبناء العمومة في أبنوب بأسيوط

الصلح ينهي أسرع خصومة ثأرية بين أبناء العمومة في أبنوب بأسيوط
الصلح ينهي أسرع خصومة ثأرية بين أبناء العمومة في أبنوب بأسيوط
إيهاب عمر

نجحت لجان المصالحات العرفية بمحافظة أسيوط، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة من عائلة الطحاوية بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص من الطرفين، بينهم 4 أشخاص خلال الأسبوع الماضي، على خلفية خلاف نشب بسبب دفن سيدة في مقابر الأسرة.

وجاء إنهاء الخصومة بإشراف وتوجيهات اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، واللواء محمد عزت، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام برئاسة العميد شريف أبو النجا، ومركز شرطة أبنوب برئاسة المقدم أحمد أبو ستيت، ومعاونه الرائد حسام عبد المنعم، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء النزاعات الثأرية وحقن الدماء.

جلسة صلح بمركز شرطة أبنوب

وعُقدت جلسة الصلح بمركز شرطة أبنوب، بحضور عدد من أعضاء لجان المصالحات وأطراف العائلة، وسط أجواء سادتها مشاعر التسامح والرغبة في إنهاء الخلافات وفتح صفحة جديدة بين أبناء العمومة.

وشملت الخصومة عددًا من أطراف عائلة الطحاوية، من بينهم بيت عبد ربه وطه عبد ربه وأولاد إسماعيل وأولاد رشوان، وجميعهم من أبناء العائلة بقرية المعابدة.

وجرت مراسم الصلح تحت إشراف الأجهزة الأمنية بمباحث أبنوب، وبمشاركة رجال الأزهر الشريف وأعضاء لجان المصالحات وبيت العائلة المصرية، إلى جانب قيادات شعبية وعرفية من محافظتي الجيزة وأسيوط، وكبار العائلات الذين بذلوا جهودًا مكثفة لتقريب وجهات النظر بين أطراف الخصومة والوصول إلى اتفاق نهائي ينهي النزاع.

قراءة الفاتحة والحلف على كتاب الله

وبدأت مراسم الصلح بقراءة الفاتحة، أعقبتها كلمة لجنة التحكيم القادمة من محافظة الجيزة، التي استعرضت ملابسات الخصومة منذ بدايتها، والتي انتهت بسقوط 6 قتلى من الطرفين، قبل تلاوة حكم اللجنة بالصلح والعفو.

وعقب ذلك، حلف الحاج أحمد عبد اللطيف على كتاب الله بين العائلتين، في مشهد عكس التزام الطرفين بإنهاء الخلاف، ثم تعانق أبناء العمومة من أطراف الخصومة، مؤكدين أن ما يجمعهم هو الدم الواحد وصلة الرحم، وأن المرحلة المقبلة يجب أن تقوم على المحبة والتسامح ونبذ الخلافات.

حقن الدماء وفتح صفحة جديدة

وأكد المشاركون أن نجاح المصالحة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار داخل قرية المعابدة ومركز أبنوب، وإنهاء حالة التوتر بين أبناء العائلة، مشيدين بجهود مديرية أمن أسيوط ومركز شرطة أبنوب، بالتعاون مع الأزهر الشريف وبيت العائلة المصرية ولجان المصالحات العرفية، في احتواء النزاعات الثأرية وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين.

وأعرب الحضور عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية ورجال الأزهر الشريف ولجان المصالحات وكبار العائلات، الذين أسهموا في إنجاح الصلح والوصول إلى اتفاق ينهي الخصومة، داعين الله أن يديم المحبة والتسامح بين الجميع، وأن تكون هذه المصالحة نهاية للخلافات وبداية لمرحلة جديدة من الصفاء والوئام بين أبناء العمومة.

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