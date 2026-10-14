محافظ أسيوط: إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار متابعة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 للإزالات، التي أسفرت عن إزالة 25 حالة تعدي ومخالفة بناء على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف، وترسيخ سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات تنفذ بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، وتستهدف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأضاف اللواء محمد علوان أن نتائج الحملات أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، بمساحة إجمالية بلغت 820 متر مربع، و5 حالات بناء دون ترخيص على مساحة 457 متر مربع، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بمساحة قيراط و5 أسهم، فضلًا عن إزالة 12 حالة تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بمساحة إجمالية بلغت 5 قراريط و13 سهم.

التعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية، لتكثيف أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة، مؤكدًا ضرورة متابعة المواقع التي شهدت تنفيذ الإزالات لمنع تجدد التعديات، وعدم التهاون مع أي محاولات لمخالفة القانون.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ30، والتصدي الحاسم للتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة وعدم الشروع في أعمال البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على مقدرات الدولة وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.