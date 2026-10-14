محافظ أسيوط: تطوير منظومة التعليم الجامعي يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم الجامعة باعتبارها صرحًا تعليميًا واعدًا يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي بصعيد مصر، مشددًا على أهمية استكمال تطوير البنية التحتية والمنشآت التعليمية، والتوسع في البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة والمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تطوير التعليم وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، برئاسة الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي الأسبق والقائم بأعمال رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور محمد عبدالسميع، أمين مجلس الأمناء ورئيس جامعة أسيوط الأسبق، والدكتور أحمد عبد المولى رئيس جامعة أسيوط ونخبة من القيادات الأكاديمية والشخصيات العامة وأعضاء المجلس.

وأوضح محافظ أسيوط أن تطوير منظومة التعليم الجامعي يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، مؤكدًا أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات لتوفير بيئة تعليمية متطورة تدعم الابتكار والبحث العلمي، وتعزز المهارات التطبيقية والرقمية لدى الطلاب، بما يتماشى مع متطلبات الوظائف المستقبلية واحتياجات المجتمع.

وناقش الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، واستكمال تجهيز المعامل والقاعات الدراسية، والتوسع في البرامج الأكاديمية واستحداث تخصصات جديدة.

من جانبه، أكد الدكتور وائل الدجوي أهمية مواصلة العمل وفق خطط طموحة للتطوير وتعزيز الإمكانات الأكاديمية والإدارية للجامعة، كما تقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

فيما أكد الدكتور محمد سيد إبراهيم أن الجامعة تستهدف تحديث التجهيزات التعليمية وتطوير البرامج الدراسية وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، مشيدًا بدور مجلس الأمناء في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق التميز الأكاديمي والإداري.

في سياق متصل، وافق مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية على تعيين عدد من القيادات الأكاديمية الجديدة، شملت الدكتور محمد صفوت محمد نائبًا لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة أماني عمر محمد عمر عميدًا لكليات قطاع العلوم الصحية، والدكتور خالد فتحي حسين عميدًا لكليات القطاع الهندسي والعلوم التطبيقية، والدكتور عبد السلام نوير عميدًا لكليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وهنأ الدكتور محمد سيد إبراهيم القيادات الجديدة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على دعم خطط الجامعة وتطوير العملية التعليمية والبحثية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وتعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات الأهلية المصرية.