قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يقترب من 53 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء
الوزراء: الكهرباء تعيد تشكيل خريطة المنافسة العالمية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 33.9 مليار دولار خلال 8 شهور
تراجع مفاجئ لأسعار النفط .. ماذا حدث بعد صفقة ترامب وهجمات الرياض؟
الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا
بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب
عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص
الصحة: مذكرة تفاهم لتحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية
مستشار الوزير: القاهرة تتصدر المشهد السياحي الإسلامي في 2026.. وتراثها يجذب أنظار العالم
وزير الشباب يفتتح المرحلة الأولى من نادي "O West" الرياضي بـ 6 أكتوبر
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. التخصصات المطلوبة ومواعيد التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رصد واستقبال أكثر من 700 متغير مكاني بساحل سليم

رصد واستقبال أكثر من 700 متغير مكاني بساحل سليم خلال العام الجاري
رصد واستقبال أكثر من 700 متغير مكاني بساحل سليم خلال العام الجاري
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة المتغيرات المكانية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والجهات المعنية، لضمان سرعة فحص المتغيرات المرصودة والتعامل معها وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تتابع أعمال وحدة المتغيرات المكانية بصورة دورية، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي وإدارة أملاك الدولة والجهات المعنية بالأراضي الزراعية، إلى جانب الجهات المختصة الأخرى، بما يدعم تكامل الجهود وسرعة مراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف أن وحدة المتغيرات المكانية بمركز ساحل سليم رصدت واستقبلت أكثر من 700 متغير مكاني تقريبًا منذ بداية العام الجاري، تنوعت بين إفادات ومحاضر ورخص ونماذج تصالح، في إطار متابعة الملفات المرتبطة بالتنظيم ومخالفات البناء وإجراءات التصالح، والعمل على سرعة إنجاز المعاملات من خلال التنسيق المستمر بين الإدارات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الوحدة تتم بالتنسيق مع عواطف درويش، نائب رئيس المركز والمشرف العام على وحدة المتغيرات المكانية، وأحمد حسن، مدير الوحدة، وفريق العمل الذي يضم عبد العال محمد ومريم شوقي ومنال محمد، إلى جانب فنيي التنظيم بالوحدات المحلية القروية، بما يعزز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ويدعم جهود الدولة في متابعة المتغيرات المكانية وتطبيق القوانين المنظمة للبناء والتصالح والتعامل مع أملاك الدولة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة للمتغيرات المكانية، وسرعة فحصها والتحقق منها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، مع تعزيز الربط والتنسيق بين وحدات المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وجهات الولاية، بما يضمن إنفاذ القانون، والحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

أسيوط منظومة المتغيرات المكانية الوحدات المحلية الإدارات الهندسية المراكز التكنولوجية حماية الأراضي الزراعية مخالفات البناء مركز ومدينة ساحل سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

ترشيحاتنا

آسر ياسين

بعد إعلان تكريم آسر ياسين فى القاهرة السينمائي.. محطات صنعت ملامح تجربته السينمائية

بدر نوفل

فى ذكراه.. قصة علاقة بدر نوفل بالفنان عادل إمام ورحلته الفنية

مطلوب عائليًا

شباك التذاكر في يوم.. كريم عبدالعزيز يتجاوز المليوني جنيه بـ"مطلوب عائليًا"

بالصور

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد