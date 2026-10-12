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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تدريب المزارعين على إعداد السيلاج كبديل لتوفير الأعلاف وتحسين جودة تغذية الحيوانات

تدريب المزارعين على إعداد السيلاج
تدريب المزارعين على إعداد السيلاج
أ ش أ

قال محافظ أسيوط محمد علوان إن المحافظة تهتم بدعم المزارعين وتمكينهم اقتصاديًا، وتطوير مهاراتهم في المجالات الزراعية والإنتاجية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم في تحسين أساليب الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم الثروة الحيوانية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين بالقرى ويعزز جهود التنمية المستدامة.
وأضاف علوان ، في بيان اليوم ، أنه تم نفيذ فعاليات التدريب على إعداد "السيلاج" بقريتي بني زيد والأطاولة في إطار أنشطة مشروع "الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة" وبالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، ومديرية التضامن الاجتماعي، وفريق عمل جمعية بادر لتنمية الصعيد، وبالتعاون مع الجهات المعنية بقطاع الزراعة.
وأوضح أن التدريب يستهدف رفع الوعي لدى المزارعين وتعريفهم بالأساليب العلمية والعملية السليمة لإعداد السيلاج، باعتباره أحد البدائل المهمة لتوفير الأعلاف وتحسين جودة تغذية الحيوانات، فضلًا عن تقليل تكاليف الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي للمربين، مؤكدًا أهمية نقل الخبرات والتطبيقات العملية للمزارعين بما يساعدهم على تطوير أنشطتهم الزراعية والإنتاجية.
يذكر أن السيلاج هو علف أخضر يتم حفظه عن طريق التخمير اللاهوائي (بعيداً عن الهواء) لتحويل المواد النباتية إلى أحماض عضوية تحافظ على قيمته الغذائية.
وفي سياق آخر، أكد محافظ أسيوط أهمية استمرار الفعاليات الوطنية والاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة داخل المدارس، لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة وتضحيات رجالها في سبيل استعادة الأرض وصون مقدرات الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والتضحية والعمل الوطني في نفوس الطلاب، بما يعزز وعيهم بتاريخ بلادهم ويغرس فيهم مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية المصرية.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، شاركت في الاحتفالات بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمتها مدرسة الناصرية الابتدائية، حيث شهد جانبًا من الفقرات والأنشطة الوطنية التي قدمها الطلاب احتفاءً بهذه المناسبة التاريخي.
وتفقد المحافظ خلال الزيارة مبنى الحضانة بالمدرسة عقب تجديده، إلى جانب متابعة عدد من الفصول بالمبنى الجديد، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، في إطار الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر سبل الراحة والأمان للطلاب.
وأشار المحافظ إلى أهمية التواصل المستمر مع إدارات المدارس والاستماع إلى احتياجاتها ومطالبها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المعوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، ودعم جهود تطوير المدارس والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة.
وشدد علوان على أهمية مواصلة تنظيم الأنشطة الوطنية والتثقيفية داخل المدارس بالتوازي مع العملية التعليمية، لما لها من دور في بناء وعي الطلاب وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية، وتجسيدًا لما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات لاستعادة أرض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
 

محافظ أسيوط المزارعين توفير الأعلاف

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