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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تبحث تعزيز التحول الرقمي

اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تبحث تطوير أداء اللجان الفرعية وتعزيز التحول الرقمي
اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط تبحث تطوير أداء اللجان الفرعية وتعزيز التحول الرقمي
إيهاب عمر

عقدت اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة أسيوط اجتماعها الثاني للعام الجامعي 2026/2027، برئاسة الدكتور عماد الدين شعبان علي حسن، رئيس اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي، ورفع كفاءة اللجان الفرعية بالكليات، وتطوير آليات العمل وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تولي منظومة أخلاقيات البحث العلمي اهتمامًا كبيرًا، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للارتقاء بجودة البحث العلمي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمسؤولية العلمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تطوير منظومة العمل باللجنة المركزية واللجان الفرعية، بما يضمن الالتزام بالمعايير والضوابط الأخلاقية المعتمدة، ويدعم جودة الممارسات البحثية بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن تطوير أداء اللجان الفرعية وتعزيز التكامل بينها وبين اللجنة المركزية يمثلان محورًا أساسيًا لتطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي.

وأكد أهمية توحيد الإجراءات والنماذج، ورفع كفاءة أعضاء اللجان والباحثين من خلال التدريب المستمر، إلى جانب استكمال التحول الرقمي للمنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتيسير الإجراءات وسرعة ودقة مراجعة الأبحاث.

وناقش الاجتماع تقييم أداء اللجان الفرعية لأخلاقيات البحث العلمي بالكليات خلال الفترة السابقة، ومراجعة مدى التزامها بالإجراءات المنظمة لعملها، إلى جانب بحث توحيد النماذج والمستندات الخاصة بتقديم الأبحاث والحصول على الموافقات الأخلاقية ومتابعة تنفيذها، وإعداد دليل إجرائي موحد يحدد خطوات العمل والضوابط الزمنية وآليات اتخاذ القرار، فضلًا عن مراجعة تشكيل اللجان الفرعية بالكليات والتأكد من استيفائها للمعايير المعتمدة.

كما تناول الاجتماع إعداد خطة تدريبية سنوية لأعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية، وتنفيذ دورات متخصصة للباحثين حول إعداد ملفات الموافقة الأخلاقية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأخلاقيات البحث العلمي، وترسيخ مبادئ النزاهة الأكاديمية والالتزام بالمعايير الأخلاقية في مختلف مراحل العمل البحثي.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، بحثت اللجنة متابعة تنفيذ النظام الإلكتروني الموحد لإدارة منظومة أخلاقيات البحث العلمي وإصدار الشهادات إلكترونيًا، إلى جانب تطوير الصفحة الإلكترونية للجنة المركزية على موقع الجامعة، بما يتيح توفير النماذج والإرشادات والتعليمات اللازمة للباحثين، ويسهم في تسهيل إجراءات التقديم والمتابعة.

وتضمن الاجتماع كذلك بحث مراجعة وتحديث اللائحة المنظمة لعمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية في ضوء المستجدات، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات من خلال تنظيم مؤتمرات علمية متخصصة في أخلاقيات البحث العلمي والنزاهة الأكاديمية لجامعات إقليم وسط الصعيد، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الممارسات البحثية والارتقاء بمستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية المعتمدة.

أسيوط اللجنة المركزية لأخلاقيات البحث العلمي جامعة أسيوط البحث العلمي التحول الرقمي

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