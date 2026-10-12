محافظ أسيوط: استمرار الاحتفالات بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر بالمدارس

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية استمرار الفعاليات الوطنية والاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة داخل المدارس، لتعريف الأجيال الجديدة ببطولات القوات المسلحة وتضحيات رجالها في سبيل استعادة الأرض وصون مقدرات الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والتضحية والعمل الوطني في نفوس الطلاب، بما يعزز وعيهم بتاريخ بلادهم ويغرس فيهم مشاعر الفخر والاعتزاز بالهوية المصرية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، رئيس المركز، شاركت في الاحتفالات بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمتها مدرسة الناصرية الابتدائية، حيث شهد رئيس المركز جانبًا من الفقرات والأنشطة الوطنية التي قدمها الطلاب احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية، وذلك بحضور الدكتور أحمد حسانين بحر، مدير الإدارة التعليمية بأبنوب، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية، ومحمد الصادق، مدير المدرسة.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الزيارة تضمنت تفقد مبنى الحضانة بالمدرسة عقب تجديده، إلى جانب متابعة عدد من الفصول بالمبنى الجديد، والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، في إطار الاهتمام بتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وتوفر سبل الراحة والأمان للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أهمية التواصل المستمر مع إدارات المدارس والاستماع إلى احتياجاتها ومطالبها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة المعوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية، ودعم جهود تطوير المدارس والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية مواصلة تنظيم الأنشطة الوطنية والتثقيفية داخل المدارس بالتوازي مع العملية التعليمية، لما لها من دور في بناء وعي الطلاب وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية، مؤكدًا أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ورمزًا للعزة والكرامة والإرادة الوطنية، وتجسيدًا لما قدمه رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات لاستعادة أرض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.