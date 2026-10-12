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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى منقباد ودرنكة وريفا

رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى منقباد ودرنكة وريفا
رفع مخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى منقباد ودرنكة وريفا
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير الترع بمختلف القرى، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النظافة، بما يسهم في منع تراكم المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتحسين المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط، برئاسة الدكتور مصطفى محمد إبراهيم، رئيس المركز، تابعت ميدانيًا أعمال رفع مخلفات القمامة ونواتج تطهير الترع بقرى منقباد ودرنكة وريفا، باستخدام معدات الوحدات المحلية القروية، مع نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها، وذلك ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة القرى ومنع تراكم المخلفات بالمناطق السكنية وعلى جانبي المجاري المائية.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار حملات النظافة الصباحية والمسائية بصورة يومية، وتكثيف المتابعة من رؤساء الوحدات المحلية القروية، مع سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات أو شكاوى المواطنين، ومواصلة متابعة حالة الطرق ورفع الإشغالات أولًا بأول، بما يضمن الحفاظ على انتظام الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للأهالي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تواصل التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان رفع نواتج تطهير المجاري المائية والتخلص منها بصورة سليمة، مع تكثيف أعمال النظافة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل الميداني والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، بما يوفر بيئة صحية وآمنة لأهالي القرى.

أسيوط محافظ أسيوط حملات النظافة رفع المخلفات تطهير الترع منظومة النظافة

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