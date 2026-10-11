محافظ أسيوط: انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

أكد محمد علوان، محافظ أسيوط، أن انتصارات الـ6 من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ورمزًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل بتوحيد الإرادة الوطنية وتكاتف الجهود، مشيرًا إلى أن النصر جسّد ملحمة من الإيمان والتخطيط والعمل والتضحية.

جاء ذلك -حسب بيان عن المحافظة اليوم/الأحد/ خلال مشاركة محافظ أسيوط، احتفالية جامعة أسيوط بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمتها الجامعة، تخليدًا لذكرى النصر العظيم وتضحيات أبطال القوات المسلحة في سبيل استرداد الأرض وصون كرامة الوطن .

وأكد اللواء محمد علوان، أن قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على حماية الوطن وصون مقدراته.

وأضاف أن استلهام روح أكتوبر يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن معارك الحاضر تتطلب العمل الجاد والإخلاص والاستثمار في العلم والمعرفة وتأهيل الشباب للمشاركة في صناعة المستقبل.

وأشار المحافظ ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي والانتماء الوطني والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وشدد محمد علوان، على دور الجامعات في ربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وتضحيات أبطالها، وإعداد كوادر قادرة على الابتكار والإنتاج والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بدور جامعة أسيوط العلمي والمجتمعي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى رئيس جامعة أسيوط، أن نصر أكتوبر يمثل صفحة مضيئة في تاريخ مصر، تجسد فيها تلاحم الشعب مع قواته المسلحة وقدرة الإرادة المصرية على تجاوز التحديات.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط ، أن معركة الحاضر هي معركة العلم والعمل والإبداع، مؤكدًا مواصلة الجامعة دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وخدمة المجتمع وإعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل.

من جهته، أوضح الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، خلال لقائه "نصر السادس من أكتوبر.. دروس وعبر"، أن النصر تحقق بتوفيق الله، ثم بحسن الإعداد والتخطيط والأخذ بالأسباب، وما أظهره أبطال القوات المسلحة من إيمان وشجاعة وثبات، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن واسترداد الأرض وصون كرامته من المعاني الوطنية الراسخة.

وأضاف وكيل الوزارة أن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة ووحدة الصف والتعاون من أبرز دروس أكتوبر التي تعزز الانتماء والمسؤولية وتسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وأفاد البيان أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والدعوية، وتضمنت الاحتفالية لقاءً بعنوان "نصر السادس من أكتوبر.. دروس وعبر"، إلى جانب تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية بمشاركة فريق كورال الجامعة وطلاب من ذوي الهمم.