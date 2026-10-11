محافظ أسيوط يشهد احتفالية الجامعة بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، احتفالية جامعة أسيوط بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي نظمتها الجامعة، تخليدًا لذكرى النصر العظيم وتضحيات أبطال القوات المسلحة في سبيل استرداد الأرض وصون كرامة الوطن. واستُهلت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة وشهداء الوطن.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، رئيس جامعة أسيوط، والشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وعدد من القيادات الجامعية والتنفيذية والدعوية، وتضمنت الاحتفالية لقاءً بعنوان "نصر السادس من أكتوبر.. دروس وعبر"، إلى جانب تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية بمشاركة فريق كورال الجامعة وطلاب من ذوي الهمم.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن انتصارات السادس من أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر ورمزًا لقدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق المستحيل بتوحيد الإرادة الوطنية وتكاتف الجهود.

وأشار إلى أن النصر جسّد ملحمة من الإيمان والتخطيط والعمل والتضحية، وأكد قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على حماية الوطن وصون مقدراته. وأضاف أن استلهام روح أكتوبر يمثل دافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن معارك الحاضر تتطلب العمل الجاد والإخلاص والاستثمار في العلم والمعرفة وتأهيل الشباب للمشاركة في صناعة المستقبل.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تنفيذ خطط التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الوعي والانتماء الوطني والحفاظ على مكتسبات الوطن.

وشدد على دور الجامعات في ربط الأجيال الجديدة بتاريخ مصر وتضحيات أبطالها، وإعداد كوادر قادرة على الابتكار والإنتاج والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيدًا بدور جامعة أسيوط العلمي والمجتمعي.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى، أن نصر أكتوبر يمثل صفحة مضيئة في تاريخ مصر، تجسد فيها تلاحم الشعب مع قواته المسلحة وقدرة الإرادة المصرية على تجاوز التحديات، موجّهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأبطال أكتوبر، ومترحمًا على أرواح الشهداء.

وأوضح أن معركة الحاضر هي معركة العلم والعمل والإبداع، مؤكدًا مواصلة الجامعة دورها في تطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الابتكار والتحول الرقمي، وخدمة المجتمع وإعداد أجيال قادرة على بناء المستقبل.

ومن جهته، أوضح الشيخ الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، خلال لقائه "نصر السادس من أكتوبر.. دروس وعبر"، أن النصر تحقق بتوفيق الله، ثم بحسن الإعداد والتخطيط والأخذ بالأسباب، وما أظهره أبطال القوات المسلحة من إيمان وشجاعة وثبات، مؤكدًا أن الدفاع عن الوطن واسترداد الأرض وصون كرامته من المعاني الوطنية الراسخة.

وأضاف أن تلاحم الشعب مع قواته المسلحة ووحدة الصف والتعاون من أبرز دروس أكتوبر التي تعزز الانتماء والمسؤولية وتسهم في مواجهة التحديات والحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

واختُتمت الاحتفالية بتقديم الأغاني الوطنية بمشاركة فريق كورال الجامعة وطلاب من ذوي الهمم، تحت الإشراف والإخراج الفني لمحمد جمعة، مدير إدارة الفنون، ورشا جلال، رئيس قسم الفنون المسرحية والموسيقية، وبقيادة المايسترو نصر الدين أحمد.