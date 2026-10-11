محافظ أسيوط: فرم وتدوير متبقيات الذرة الرفيعة بمركز الفتح لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية التوسع في إعادة تدوير المتبقيات الزراعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، باعتبارها أحد الموارد التي يمكن استغلالها في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية، بدلًا من التخلص منها بطرق غير آمنة، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي، وتحسين خصوبة التربة، وخفض تكاليف الإنتاج الزراعي، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة، بقيادة المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة، تابعت أعمال فرم وتدوير متبقيات محصول الذرة الرفيعة بأحد الحقول الزراعية بمركز الفتح، خلال جولة ميدانية رافقه خلالها المهندس إيهاب رمسيس، مدير المكتب الفني والمراجعة الداخلية والحوكمة، لمتابعة آليات التعامل مع المخلفات النباتية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، حيث شملت الأعمال فرم بوص الذرة الرفيعة وإعادة تدويره للاستفادة منه في إنتاج الأعلاف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن المتبقيات الزراعية تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا يمكن استغلاله في إنتاج الأسمدة العضوية والكمبوست النباتي والحيواني، بما يسهم في تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج وتوفير بدائل مفيدة للمزارعين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة داخل القطاع الزراعي.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف جهود الإرشاد والتوعية الزراعية لتعريف المزارعين بالأساليب الحديثة والآمنة للتعامل مع المتبقيات الزراعية، وتشجيعهم على فرمها وإعادة تدويرها والاستفادة منها اقتصاديًا، بدلًا من حرقها أو التخلص منها بصورة عشوائية، لما لذلك من آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين، فضلًا عن إهدار موارد يمكن استثمارها في دعم الإنتاج الزراعي.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار متابعة جهود مديرية الزراعة في نشر الممارسات الزراعية الحديثة وتعزيز الاستفادة من المخلفات النباتية، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم المزارعين، وتعظيم العائد الاقتصادي من مختلف مراحل الإنتاج الزراعي.