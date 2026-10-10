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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 606 محاضر تموينية للمخابز البلدية والأسواق

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب بالأسعار والأوزان، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامة السلع المعروضة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بإشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل المديرية، شنت بالتعاون مع الإدارات التموينية الخارجية حملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والمحال التجارية والأسواق والمخازن، ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، بهدف تشديد الرقابة على مختلف الأنشطة التموينية والتصدي لكافة صور التلاعب والغش التجاري.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 606 محاضر تموينية، تنوعت بين مخالفات المخابز البلدية ومخالفات الأسواق والأنشطة التجارية والتموينية، حيث تم في مجال الأسواق ضبط 14 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مخزن للمواد الغذائية يعمل دون ترخيص، عثر بداخله على 7156 زجاجة مياه معدنية غير مدرجة بوزارة الصحة ودون فواتير، فضلًا عن ضبط 100 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية، وكميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة البيانات، و11 جركن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملات تمكنت كذلك من ضبط 170 كيلوجرامًا من السكر ومثلها من الأرز دون فواتير وبأوزان ناقصة، و8 شكاير من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب تحرير 11 محضرًا لبيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، و19 محضرًا لغلق تجار تموينيين، و15 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، و8 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و20 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، و3 محاضر لاستخدام أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم في غير الغرض المخصص لها، فضلًا عن 19 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية.

ولفت المحافظ إلى أن الحملات حررت 511 محضرًا للمخابز البلدية، تنوعت مخالفاتها بين نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية أو ميزان، والتوقف الجزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق المدعم، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا استمرار الحملات التموينية بصورة يومية بمختلف أنحاء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يضمن الانضباط في الأسواق والمخابز وحماية حقوق المواطنين.

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