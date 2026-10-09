أسيوط.. تجهيز معمل الألبان بأولاد إلياس بصدفا تمهيدا لتوريد مهمات التشغيل

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لاستكمال الأعمال والتجهيزات والمتطلبات الفنية اللازمة، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المستهدفة منها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، تابعت جاهزية معمل الألبان بمجمع الخدمات الزراعية بقرية أولاد إلياس، للوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي للأعمال والتجهيزات، وحصر الملاحظات والمتطلبات الفنية المطلوب استكمالها، تمهيدًا لتوريد مهمات التشغيل، وذلك بمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة صدفا، وبحضور ممثلي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز تعمير سوهاج، وشركة دار الهندسة.

وأضاف أنه جرى خلال المتابعة معاينة موقع معمل الألبان على الطبيعة، ومراجعة الأعمال والتجهيزات المنفذة والقائمة، والوقوف على الاحتياجات الفنية اللازمة لاستكمال جاهزية المنشأة، وتحديد الأعمال المطلوب الانتهاء منها بالتنسيق بين الجهات المعنية، تمهيدًا للبدء في توريد مهمات التشغيل واستكمال التجهيزات اللازمة، وصولًا إلى التشغيل الفعلي للمعمل وفقًا للمتطلبات الفنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن معمل الألبان يمثل أحد مكونات مجمع الخدمات الزراعية بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا، واستكمال جاهزيته يمثل خطوة مهمة نحو الاستفادة من المنشأة وتشغيلها في الغرض المخصص لها، بما يعزز الخدمات الزراعية والإنتاجية المقدمة لأهالي القرية والقرى المحيطة، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وشدد اللواء محمد علوان على سرعة الانتهاء من الملاحظات والمتطلبات الفنية، ومواصلة التنسيق بين الوحدة المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وجهاز تعمير سوهاج وشركة دار الهندسة، مع استمرار المتابعة الميدانية لمراحل التجهيز والتشغيل، واتخاذ الإجراءات اللازمة فور استيفاء المتطلبات الفنية، بما يضمن دخول المشروع الخدمة والاستفادة من الاستثمارات التي جرى ضخها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".