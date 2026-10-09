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أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط: تحديث الأحوزة العمرانية لـ11قرية بديروط وأبنوب واعتماد عزبة الشريف

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تحديث الأحوزة العمرانية للقرى بمختلف مراكز المحافظة، بما يدعم منظومة التخطيط العمراني، وينظم مسارات النمو والتوسع العمراني، ويواكب الاحتياجات المستقبلية للسكان، في إطار توجهات الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني قامت بتحديث وإعتماد الاحوزة العمرانية لـ11 قرية بمركزي ديروط وأبنوب، واعتماد عزبة الشريف بقرية الحمام، بما يسهم في استكمال الإطار التخطيطي للقرى والتجمعات العمرانية بالمركزين.

وأشار إلى أن مركز ديروط شمل تحديث الأحوزة العمرانية لـ7 قرى، منها 5 قرى تابعة للوحدة المحلية لديروط الشريف، وهي: أبو الهدر، وزاوية هارون، وسرقنا، ونزلة بدوي، ونزلة سرقنا، إلى جانب قرية المطاوعة التابعة للوحدة المحلية للحواطة، وقرية نزلة فرج محمود التابعة للوحدة المحلية لصنبو.

وأضاف المحافظ أن مركز أبنوب شمل تحديث الأحوزة العمرانية لـ4 قرى، بواقع قريتي كوم المنصورة وبني محميدات التابعتين للوحدة المحلية لبني محميدات، وقريتي دير الجبراوي وبني إبراهيم التابعتين للوحدة المحلية لبني إبراهيم، لافتًا إلى أن البيان تضمن كذلك اعتماد عزبة الشريف بقرية الحمام.

وأكد اللواء محمد علوان أن تحديث الأحوزة العمرانية واعتماد التجمعات يأتيان في إطار جهود الدولة لتنظيم النمو العمراني، ووضع أطر تخطيطية واضحة للتوسع المستقبلي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي ويخدم المواطنين، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والحد من النمو العشوائي.

ولفت محافظ أسيوط استمرار التنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والجهات المعنية لاستكمال أعمال تحديث الأحوزة العمرانية للقرى واعتماد التجمعات العمرانية، وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويوفر قاعدة تخطيطية واضحة للتوسعات المستقبلية.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة آمال صدقي حسين، مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أرسلت للإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة اعتماد وتحديث الأحوزة العمرانية لعدد 11 قرية وعزبة، وتمت إرساله إلى الوحدات المحلية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا للضوابط والاشتراطات التخطيطية المعتمدة.

أسيوط الأحوزة العمرانية التخطيط العمراني التنمية العمرانية الإدارة العامة للتخطيط العمراني

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