محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل حول إجراءات السلامة أثناء الحفر قرب خطوط الغاز

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ورشة عمل نظمتها شركة "طاقة غاز"، بالتنسيق بين محافظة أسيوط ووزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، بعنوان “إجراءات السلامة والصحة المهنية الواجب اتباعها عند تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط ومسارات الغاز الطبيعي”.

وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بهدف رفع الوعي بالاشتراطات الفنية والوقائية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن سلامة المواطنين والعاملين ويحافظ على شبكات المرافق والبنية التحتية.

جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب صلاح، مدير عام منطقة أسيوط والوادي الجديد بشركة "طاقة غاز"، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز، ومسئولي الإدارات الهندسية، وممثلي الجهات المعنية بمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكباري والإسكان والنقل والكهرباء والاتصالات، ومركز معلومات شبكات المرافق، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وأكد المحافظ، على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء تنفيذ أعمال الحفر، وضرورة التنسيق المسبق بين الوحدات المحلية وشركات المرافق والجهات المنفذة للمشروعات، مع إجراء المعاينات اللازمة لتحديد مسارات خطوط الغاز والمرافق الأرضية بدقة، والحصول على التصاريح المطلوبة قبل بدء الأعمال، والالتزام بالتعليمات الفنية المعتمدة، تجنبًا لوقوع أي أضرار قد تهدد الأرواح والممتلكات أو تؤثر على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء محمد علوان ، إلى أن التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية وشركات المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بكفاءة وأمان، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة الوقاية والالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الحفر، ورفع مستوى الوعي لدى العاملين والمسؤولين، بما يسهم في حماية مقدرات الدولة وتقليل المخاطر المحتملة.

وخلال ورشة العمل، قدم المهندس مصطفى حلمي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة "طاقة غاز"، عرضًا توضيحيًا تناول انتشار شبكات الغاز الطبيعي بمحافظة أسيوط، وأعداد الأسر المستفيدة من خدمات الغاز بالمحافظة، إلى جانب استعراض أهمية التنسيق المسبق قبل تنفيذ أعمال الحفر بالقرب من خطوط الغاز، ودوره في تجنب إتلاف الشبكات والحفاظ على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن توضيح الإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها لضمان تنفيذ الأعمال بصورة آمنة.

وشهدت الورشة مناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وتبادل المعلومات المتعلقة بمواقع شبكات المرافق قبل بدء تنفيذ المشروعات، بما يضمن تفادي التعارض بين أعمال الحفر ومسارات خطوط الغاز الطبيعي، والتعامل السريع والمنظم مع أي طوارئ وفقًا للإجراءات المعتمدة.

واختتمت ورشة العمل بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالتنسيق المسبق بين جميع الجهات قبل إصدار تصاريح الحفر أو البدء في تنفيذ الأعمال، وتعميم اشتراطات السلامة على فرق العمل، وسرعة الإبلاغ عن أي طارئ والتعامل معه وفقًا للتعليمات المعتمدة، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية بأمان، ويحافظ على شبكات الغاز الطبيعي والمرافق العامة، ويضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.