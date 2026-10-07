قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى 7 أكتوبر.. حماس: طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعنا النضالي والمقاومة
علي جمعة يكشف عن عمل يديم عليك ستر الله في الدنيا والآخرة
الصحة ومؤسسة بهية توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز السجل القومي للسرطان
عصام عبد الفتاح: 4 إنذارات في المباراة معدل طبيعي للحكم رادي أوبريونوفيتش
من رأس العش إلى معركة المنصورة الحوية.. الفريق مجدي شعراوي يروي لـ "صدى البلد" كيف تحقق نصر أكتوبر
تحورات الفيروسات تحت السيطرة.. عوض تاج الدين يكشف حقيقة ظهور فيروسات جديدة ويطمئن المصريين
للحماية من إيقاف الدعم .. شروط ورابط تحديث بطاقة التموين 2026 عبر بوابة مصر الرقمية
الجيش اليمني يواصل عملية "فجر اليمن" ضد ميليشيا الحوثي
20 ألف دولار.. عصام عبدالفتاح يكشف تكلفة طاقم تحكيم مباراة القمة
تنمية سيناء.. الزراعة تستعرض مشروعات دعم المزارعين وتحقيق التنمية المستدامة
ماريان جرجس: الدبلوماسية المصرية تنوع الشراكات ولا تستبدل شريكًا بآخر
التحكيم يشعل الأجواء قبل القمة.. سجال ناري بين أبو الدهب والقباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسيوط يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية ويناقش ملفات التنمية

محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
محافظ أسيوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
إيهاب عمر

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وبحث عدد من الطلبات والمقترحات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل نائب مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وممثلي شركات المرافق.

واستهل محافظ أسيوزط الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا للفخر والعزة والإرادة المصرية، وتجسيدًا لقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات. كما رحب بالمحاسب أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بأسيوط، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وموجهًا الشكر إلى أحمد السويفي، وكيل الوزارة السابق، على جهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، وذلك عقب انتقاله لتولي مهام عمله بمحافظة قنا.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، ومتابعة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

ووافق المجلس التنفيذي على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص مواقع لإقامة مشروعات خدمية، من بينها تخصيص مواقع لإنشاء لوحات توزيع كهرباء بمنطقة غرب الأربعين بحي غرب أسيوط وأمام كوبري 25 يناير بحي شرق أسيوط، إلى جانب تخصيص مواقع لإقامة 11 باكية أسفل كوبري فيصل، بما يدعم تنظيم الأنشطة التجارية والاستفادة من المواقع المتاحة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع مدارس يابانية بمركز الغنايم، وتعديل تخصيص إحدى المدارس من التعليم الإعدادي إلى التعليم الأساسي، بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية، فضلًا عن مناقشة تقرير بشأن تقدير مقابل تحسين عن تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 2377.5 متر مربع مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بجوار سور مصنع الغزل بمنطقة الحمراء، من الاستخدام الخدمي إلى الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وتناول الاجتماع الموافقة على استئجار عدد من الغرف اللازمة لتشغيل وحدة التضامن الاجتماعي بمركز منفلوط، بما يسهم في دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، كما وافق المجلس على تخصيص أربعة مواقع لإدارات المرور بمراكز ديروط وأبوتيج وساحل سليم والبداري، دعمًا للمنظومة المرورية وتيسيرًا للخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الاجتماع بالموافقة على قبول عدد من التبرعات المالية والعينية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وصناديق النظافة بالوحدات المحلية، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويدعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي أراضي أملاك الدولة التصالح مخالفات البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة قبل انتهاء الأذان

حكم الصلاة قبل انتهاء الأذان.. هل تصح إذا أقيمت قبل فراغ المؤذن؟

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 7-10-2026

مخالفات البناء

«خصم 50% في التصالح» .. تعديلات جديدة لإنهاء أزمة مُخالفات البناء

مشغولات ذهبية

تجاوز الـ 5200 جنيهًا.. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء 7-10-2026

الدولار

عقب تراجعه .. أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7 أكتوبر

منتخب أنجولا

مجموعة مصر .. أنجولا تضرب مالاوي بثلاثية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

ميدو

«ميدو» يُفاجئ الأهلي والزمالك ويكشف عن مُرشحه الأقوى لحصد لقب الدوري المصري

مواعيد غلق المحلات والمولات فى الشتاء 2026

من 7 لـ 10.. مواعيد غلق المحال والمولات فى الشتاء 2026

ترشيحاتنا

47 رحلة بالون تحلق فوق الأقصر وعلى متنها 1316 سائحا

47 رحلة بالون تحلق فوق الأقصر وعلى متنها 1316 سائحا

تموين الأقصر: صرف 78 مليون رغيف مدعم و3661 طن دقيق.. وانتظام إمدادات الوقود والبوتاجاز خلال سبتمبر

تموين الأقصر: صرف 78 مليون رغيف مدعم و3661 طن دقيق.. وانتظام إمدادات الوقود والبوتاجاز خلال سبتمبر

«احموا الغيط قبل فوات الأوان».. زراعة الأقصر تطلق حملة موسعة لمكافحة فئران الحقول

«احموا الغيط قبل فوات الأوان».. زراعة الأقصر تطلق حملة موسعة لمكافحة فئران الحقول

بالصور

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!
لو كلب عضّك.. إوعى تعمل الـ3 حاجات دول.. حتى لو كل الناس بتقولك اعملهم!

"تيسير الرحلة وخدمات متميزة".. تفاصيل اتفاقية وزارة التضامن لتنظيم حج 1448 هـ

صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول
صورة من توقيع البروتوكول

تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها
ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نسرين أمين تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

نسرين أمين
نسرين أمين
نسرين أمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر.. عبور المستحيل

المزيد