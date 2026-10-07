محافظ أسيوط يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية ويناقش ملفات التنمية

ترأس اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الخدمية والتنموية، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وبحث عدد من الطلبات والمقترحات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والقيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.

حضر الاجتماع الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ، والمستشار محمد محمود كامل نائب مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، واللواء محمد عصامي مساعد مدير أمن أسيوط، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والإدارات التنفيذية، وممثلي شركات المرافق.

واستهل محافظ أسيوزط الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية ستظل رمزًا للفخر والعزة والإرادة المصرية، وتجسيدًا لقدرة المصريين على تحقيق الإنجازات ومواجهة التحديات. كما رحب بالمحاسب أحمد إبراهيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة الجديد بأسيوط، متمنيًا له التوفيق في أداء مهام عمله، وموجهًا الشكر إلى أحمد السويفي، وكيل الوزارة السابق، على جهوده خلال فترة عمله بالمحافظة، وذلك عقب انتقاله لتولي مهام عمله بمحافظة قنا.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، ومتابعة المتغيرات المكانية، مع التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المعنية، وسرعة فحص الطلبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

ووافق المجلس التنفيذي على عدد من القرارات المتعلقة بتخصيص مواقع لإقامة مشروعات خدمية، من بينها تخصيص مواقع لإنشاء لوحات توزيع كهرباء بمنطقة غرب الأربعين بحي غرب أسيوط وأمام كوبري 25 يناير بحي شرق أسيوط، إلى جانب تخصيص مواقع لإقامة 11 باكية أسفل كوبري فيصل، بما يدعم تنظيم الأنشطة التجارية والاستفادة من المواقع المتاحة.

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع مدارس يابانية بمركز الغنايم، وتعديل تخصيص إحدى المدارس من التعليم الإعدادي إلى التعليم الأساسي، بما يتناسب مع احتياجات العملية التعليمية، فضلًا عن مناقشة تقرير بشأن تقدير مقابل تحسين عن تغيير استخدام قطعة أرض بمساحة 2377.5 متر مربع مملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بجوار سور مصنع الغزل بمنطقة الحمراء، من الاستخدام الخدمي إلى الاستخدامات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

وتناول الاجتماع الموافقة على استئجار عدد من الغرف اللازمة لتشغيل وحدة التضامن الاجتماعي بمركز منفلوط، بما يسهم في دعم الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، كما وافق المجلس على تخصيص أربعة مواقع لإدارات المرور بمراكز ديروط وأبوتيج وساحل سليم والبداري، دعمًا للمنظومة المرورية وتيسيرًا للخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الاجتماع بالموافقة على قبول عدد من التبرعات المالية والعينية لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وصناديق النظافة بالوحدات المحلية، بما يدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يحقق الصالح العام ويدعم خطط التنمية الشاملة بمحافظة أسيوط.