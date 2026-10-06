شوبير يكشف ملامح تشكيل الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس الرابطة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ملامح فريق الأهلي المنتظر ظهوره أمام بترول أسيوط في بطولة كأس الرابطة، مؤكدًا أن المباراة ستشهد مشاركة عدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مع الفريق الأول.

الأهلي

وقال شوبير: «هتشوف أشرف داري ورضا سليم وكباكا وأحمد عيد، وممكن توفيق محمد، وهتشوف لاعبين مش بتشارك مع الفريق الأول».

وأضاف أن حمزة علاء سيكون حارس مرمى الأهلي خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن المباراة ستشهد ظهور عدد من العناصر التي تبحث عن فرصة للمشاركة وإثبات نفسها.

وأوضح شوبير أن الحسين عموتة هو من سيتولى إدارة المباراة فنيًا، في إطار منح الفرصة لعدد من اللاعبين خلال منافسات كأس الرابطة.