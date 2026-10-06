هاني حتحوت: 6 أكتوبر درس ممتد للأجيال

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن ذكرى انتصار السادس من أكتوبر تحمل معاني كبيرة تتجاوز الاحتفال بذكرى النصر، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول من اليأس إلى الأمل، ومن الهزيمة إلى الانتصار، بعدما نجح الجيش المصري في عبور قناة السويس واستعادة الثقة في قدرة مصر على استرداد أرضها.

نصر السادس من اكتوبر

وأضاف حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مشاهد العبور ورفع العلم المصري على الضفة الأخرى لا تزال حاضرة في الوجدان، رغم مرور السنوات، مؤكدًا أن قصص وتضحيات الجنود المصريين تظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين.

واختتم هاني حتحوت حديثه بالتأكيد على أن نصر أكتوبر يقدم درسًا ممتدًا للأجيال، مفاده أن الإرادة والإيمان والإصرار قادرون على تغيير أصعب الظروف، موجهًا التهنئة لمصر قيادةً وشعبًا وجيشًا بمناسبة ذكرى الانتصار، ومتمنيًا دوام الخير والسلام للبلاد.