قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود ناجي حكماً لمباراة الإفريقي التونسي ومازيمبي فى دوري أبطال إفريقيا
نبيل فهمي يشيد بقدرة السودان ومؤسساته الوطنية على الصمود أمام التحديات
تقديرًا لسنوات عطائه.. ممر شرفي لعامل مدرسة نجع الكوم في الأقصر بعد بلوغه المعاش
إحتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. الإفراج عن 1906 نزلاء من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
وكيل دفاع النواب: انتصارات أكتوبر ستظل مسارًا لعزيمة الدولة نحو البناء والتنمية
المحلل السياسي الباكستاني وقاص محمود لـ«صدى البلد»: اتفاقية مكة تعزز الردع الإقليمي.. وباكستان أمام مسؤولية مزدوجة بين الدفاع عن السعودية واحتواء التصعيد مع إيران
الرئاسة الكورية الجنوبية تشيد بدور مصر كمركز لوجيستي دولي يعزز العلاقات بين القاهرة وسول
اعتقال المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني أوجست هانينج بتهمة الشروع في الخيانة
اليابان تقدم مساعدات طارئة لليمن وجيبوتي بقيمة 10ملايين دولار
القيادة المركزية الأمريكية تنفي المزاعم الإيرانية بشأن تحطم مروحية تابعة للبحرية بالبحر الأحمر
مطار القاهرة يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر مع المسافرين .. صور
تطور مثير.. خناقة أمام محكمة الطفل بين أسرتي مروان وجودي قبل استئناف حكم دهس بائعة الشاي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ميسي بعد التانجو.. من أسطورة الملاعب إلى رجل صناعة في كرة القدم

ميسي
ميسي
محمود أحمد

يستعد ليونيل ميسي لفتح الصفحة الأخيرة من حكايته مع منتخب الأرجنتين لكن نهاية رحلته الدولية لا تبدو بأي حال من الأحوال نهاية علاقته بكرة القدم.

فالنجم الأرجنتيني الذي صنع واحدة من أكثر المسيرات استثنائية في تاريخ اللعبة يقترب من مغادرة المشهد الدولي بعد سنوات حمل خلالها قميص بلاده في 208 مباريات ليبدأ تدريجيًا مرحلة جديدة تبدو ملامحها مختلفة تمامًا عن حياة اللاعب المحترف.

ميسي لا يبحث عن الابتعاد عن المستطيل الأخضر بل يبدو أنه يستعد للانتقال إلى موقع آخر داخل اللعبة؛ من لاعب يصنع القرارات بالكرة إلى شخصية تملك الأندية وتشارك في صناعة المواهب وتحدد اتجاه المشاريع الرياضية بالتوازي مع إمبراطورية تجارية تتوسع عامًا بعد آخر.

نهاية التانجو.. وبداية فصل جديد

مباراة الأرجنتين المقبلة أمام بنين على ملعب مونومينتال في بوينس آيرس تمثل محطة استثنائية في مسيرة ميسي باعتبارها ظهوره الدولي رقم 208 والأخيرة على الأرجح بقميص منتخب بلاده.

ويحمل قائد الأرجنتين الرقم القياسي في عدد المشاركات والأهداف مع المنتخب بعدما تحول على مدار سنوات طويلة من لاعب موهوب إلى الرمز الأول للكرة الأرجنتينية.

ورغم أن ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب ترك الباب مفتوحًا أمام استمرار ميسي إذا قرر التراجع عن اعتزاله الدولي فإن المؤشرات الحالية تسير في اتجاه مختلف بعدما أعلن اللاعب أنه لم يعد يرى ما يمكن أن يقدمه للمنتخب.

لكن نهاية الرحلة مع الأرجنتين لن تعني أن ميسي أصبح مستعدًا لقول وداعًا لكرة القدم.

ميسي يختار أن يكون مالكًا وليس مدربًا

مع اقتراب نهاية مسيرته كلاعب بدأت تتبلور لدى ميسي صورة أكثر وضوحًا عن المستقبل فبدلًا من الاتجاه إلى التدريب يبدو أن النجم الأرجنتيني يفضل خوض تجربة مختلفة من خلال امتلاك الأندية والمشاركة في إدارتها وتطوير مشاريعها الرياضية.

الفكرة تتناسب مع شخصية ميسي أكثر من العمل التدريبي التقليدي فالمدرب يعيش تحت ضغط المباريات والنتائج اليومية بينما تمنح ملكية النادي مساحة أكبر لصناعة المشروع على المدى الطويل.

لكن ميسي لا يبدو مهتمًا بأن يكون مالكًا بعيدًا عن التفاصيل يكتفي بمتابعة النتائج أو اختيار المدير الفني وإنما يريد أن تكون له بصمة حقيقية في طريقة بناء النادي وتطوير المواهب وتحديد الاتجاه الرياضي.

وهنا يظهر التحول الأكبر في مسيرة اللاعب: ميسي الذي اعتاد أن يكون محور المشروع داخل الملعب يستعد لأن يصبح أحد صانعي المشروع من خارجه.

إسبانيا.. نقطة انطلاق مشروع ميسي

بدأ النجم الأرجنتيني بالفعل في وضع الأساس لهذا المشروع وكانت إسبانيا نقطة البداية ففي أبريل الماضي استحوذ ميسي على نادي يونيون إسبانيولا كورنيلا الذي ينافس في الدرجات الدنيا لكرة القدم الإسبانية ليكون جزءًا من تصور يستهدف تطوير اللاعبين الشباب وصناعة قاعدة للمواهب.

ثم جاءت الخطوة الأبرز في أكتوبر بعدما أعلن ديبورتيفو إلدينسي المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني أن ميسي أصبح مالكه الجديد مع انتظار استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة.

ويبدو أن إلدينسي سيكون المشروع الرئيسي في إسبانيا بينما يظل كورنيلا جزءًا من منظومة اكتشاف وتطوير المواهب.

وتحمل هذه الخطوة معنى أكبر من مجرد الاستثمار في نادٍ رياضي إذ يسعى ميسي إلى بناء بيئة تساعد اللاعبين الصغار على التطور مع إمكانية الاستفادة من خبراته وشبكة العلاقات التي يمتلكها في كرة القدم العالمية.

اسم ميسي يفتح الأبواب سريعًا

ولم يستغرق تأثير اسم ميسي وقتًا طويلًا في الظهور إذ شهد إلدينسي اهتمامًا متزايدًا من شركات وعلامات تجارية بعد انتقال ملكيته إلى النجم الأرجنتيني.

وتقدمت عدة شركات بعروض للرعاية خلال فترة قصيرة بينها علامات كانت قد تفاوضت سابقًا مع الإدارة السابقة دون الوصول إلى اتفاقات.

الأمر يعكس قيمة اسم ميسي خارج الملعب وقدرته على تحويل مشروع رياضي محدود الإمكانات إلى علامة تجذب المستثمرين والرعاة والجماهير.

من إسبانيا إلى أوروجواي

مشروع ميسي الكروي لا يتوقف عند إسبانيا إذ سبق أن خاض تجربة أخرى في أوروجواي بالتعاون مع صديقه ورفيق رحلته الطويلة لويس سواريز.

وفي مايو 2025 أسس الثنائي نادي ديبورتيفو إل إس إم ونجح الفريق في الصعود إلى الدرجة الثالثة خلال موسمه الأول.

وكانت هناك في البداية أفكار لبناء شبكة واسعة من الأندية في أكثر من دولة إلا أن التكلفة الكبيرة المطلوبة لدفع هذه الفرق إلى مستويات أعلى جعلت المشروع أكثر تركيزًا.

وفي الوقت الحالي تبدو الأولوية بالنسبة لميسي هي متابعة تجربة إلدينسي ومعرفة مدى قدرة النادي على تثبيت أقدامه في دوري الدرجة الثانية الإسباني بدلًا من التوسع السريع في عدد كبير من الأندية.

ميامي.. امتداد طبيعي للإمبراطورية

ولا تنفصل مشروعات ميسي الأوروبية عن وجوده في الولايات المتحدة حيث يرتبط بعقد مع إنتر ميامي حتى نهاية موسم 2028 مع وجود مراجعة دورية للعلاقة بين الطرفين.

كما ينص الاتفاق على حصول اللاعب على حصة من أسهم النادي بعد اعتزاله وهو ما يمنحه طريقًا آخر للاستمرار داخل كرة القدم حتى بعد نهاية مشواره كلاعب.

وبالتالي فإن ميسي لا يبني مشروعًا منفصلًا عن مسيرته الحالية وإنما يضع تدريجيًا شبكة من الاستثمارات والمصالح الرياضية يمكن أن تستمر بعد اعتزاله.

ليونيل ميسي ميسي منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني سكالوني الأرجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

موسيماني

عدلي القيعي يفتح النار على موسيماني: معجب بنفسه و«غلاوي»

الجيش الإسرائيلي

معاريف: الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية عسكرية محتملة في إحدى جبهات الشرق الأوسط

الاعلى للإعلام

الأعلى للإعلام: إلزام بعدم نشر أي مقاطع مصورة في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من الشرفة ببورسعيد

حسام وابراهيم حسن

تقرير لجنة الانضباط بالفيفا يفجر مفاجأة.. عقوبات صارمة ضد حسام وإبراهيم حسن

عموتة

حملة ممنهجة ضد الأهلي.. مصدر يكشف حقيقة غضب عموتة من توفيق محمد

ليفربول

تفاصيل إصابة نجم فريق ليفربول مع منتخب فرنسا

إذا استيقظت في الليل

ماذا تقول إذا استيقظت في الليل؟.. الإفتاء: 6 أذكار كررها 10 مرات

ترشيحاتنا

رفع 1500 طن مخلفات الرتش أسفل دائري المنيب بالجيزة

رفع 1500 طن مخلفات من أسفل دائري المنيب بالجيزة.. صور

مستشفى سوهاج الجامعي

جامعة سوهاج تبدأ تشغيل وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى شفا بسعة 20 ماكينة

محافظ المنوفية

المنوفية.. إحالة واقعـة مخالفـات وقـود سيـارات التدخل السريع للنيابة العـامة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟.. اكتشف المفاجأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوى؟

مش ممنوعين من الأكل.. 7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه
7 أطعمة تساعد مرضى السكري على تنظيمه

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل
من الأكلات السريعة .. طريقة عمل كاساديا الفراخ بالجبنة في المنزل

لو فاتورة الكهرباء زادت فجأة.. 7 أجهزة في البيت هي السبب

فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب
فاتورة الكهرباء زادت فجأة؟ 7 أجهزة في البيت ممكن تكون السبب

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد