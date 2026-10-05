أقسم بحياة أمي.. مدافع بنين يكشف خطته للحصول على قميص ميسي في مباراة الوداع

كشف محمد تيجاني، مدافع منتخب بنين، عن حماسه الكبير لمواجهة منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن اللقاء يمثل فرصة استثنائية بالنسبة له للقاء الأسطورة ليونيل ميسي، والتقاط قميصه كذكرى من المباراة.

وقال تيجاني، خلال تصريحات تلفزيونية، تعليقًا على استدعائه لقائمة منتخب بنين لمواجهة الأرجنتين: «تم استدعائي لمواجهة الأرجنتين في مباراة وداع ميسي. صدقوني، سأعود ومعي قميص ميسي. أقسم بحياة أمي».

وأضاف مدافع منتخب بنين كاشفًا عن خطته للحصول على قميص قائد الأرجنتين: «سأقترب منه وأقول له: ميسي، انظر.. أنا أحبك كثيرًا، أعطني قميصك».

وأعرب تيجاني عن إعجابه الشديد بليونيل ميسي، قائلًا: «ميسي هو أفضل لاعب في العالم»، مؤكدًا أن مواجهة النجم الأرجنتيني تمثل لحظة استثنائية في مسيرته الكروية.

وتحظى مواجهة الأرجنتين وبنين باهتمام كبير، في ظل الأنباء التي تتحدث عن كونها مناسبة لوداع ميسي لمنتخب بلاده، بعدما ارتبط اسمه بإنهاء مسيرته الدولية مع راقصي التانجو.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض المباراة أمام بنين في إطار استعداداته للمرحلة المقبلة، تحت قيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، وسط حالة من الترقب لمشاركة ميسي وظهوره بقميص منتخب بلاده.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الثانية صباح يوم الأربعاء المقبل، ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب الأرجنتيني خلال الفترة الحالية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة مع إمكانية أن تشهد ظهورًا بارزًا لميسي مع منتخب الأرجنتين، في ظل الحديث عن اقتراب نهاية مشواره الدولي.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأرجنتين وبنين عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، وسط ترقب كبير من الجماهير لمتابعة اللقاء، وما قد يحمله من لحظات خاصة في مسيرة ليونيل ميسي مع منتخب بلاده.

وفي حال مشاركة ميسي، ستكون المواجهة مناسبة جديدة لمدافع بنين محمد تيجاني لتحقيق أمنيته بلقاء النجم الأرجنتيني ومحاولة الحصول على قميصه، بعدما أكد أنه سيبذل كل ما لديه للعودة من المباراة بهذه الذكرى.