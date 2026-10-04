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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فارس عوض معلقًا على مباراة اعتزال ميسي دوليًا أمام بنين

ميسي
ميسي
حسن العمدة

تقرر أن يتولى المعلق الإماراتي فارس عوض مهمة التعليق على مباراة منتخب الأرجنتين وبنين، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، عبر منصة «شاشا».

وتحظى مباراة منتخب الأرجنتين وبنين باهتمام جماهيري كبير، في ظل ارتباطها بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث تأتي ضمن الاستعدادات الدولية للمنتخب الأرجنتيني، وسط ترقب لمشاركة قائد التانجو في المواجهة.

وأسندت منصة «شاشا» مهمة التعليق على اللقاء إلى فارس عوض، أحد أبرز المعلقين الرياضيين في الوطن العربي، لما يمتلكه من خبرة كبيرة وحضور مميز في نقل المباريات الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة، في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها ميسي، وما تمثله المواجهة من أهمية خاصة لعشاق النجم الأرجنتيني حول العالم.

الأرجنتين بنين الأرجنتين وبنين ليونيل ميسي

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