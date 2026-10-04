حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني: ميسي سيترك فراغا كبيرا في الفريق

قال حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز ، إنه على الأرجنتين الاستعداد لمرحلة ما بعد ليونيل ميسي، واصفًا اعتزاله دوليًا بالأمر الجلل، مؤكدًا فخره بمساهمته في تتويجه بكأس العالم.
وعقب الفوز الساحق للأرجنتين وديًا أمس / السبت / بسباعية نظيفة، قال مارتينيز عن اعتزال ميسي:"لطالما تحدثنا عن هذا الأمر، وكان أعظم شرف في مسيرتي أن أساعده على تحقيق ما كان يصبو إليه، لأنه أعظم لاعب في التاريخ، وميسي سيترك فراغًا كبيرًا، لكن لدينا لاعبين يتمتعون بشخصيات مميزة".
ومع اقتراب موعد مباراة وداع ميسي في السادس من أكتوبر الجاري أمام بنين على ملعب مونومنتال، قال مارتينيز: "أشعر أنني جزء من هذا، وأريد يوم الثلاثاء أن أستمتع بهذه اللحظة وأن أرى ابتسامته.. سنحاول أن نعتز به في الوقت القليل المتبقي لنا معًا".
ويغادر ميسي الساحة الدولية بصفته اللاعب الأكثر مشاركة وتسجيلاً للأهداف مع الأرجنتين، برصيد 125 هدفاً في 207 مباريات، بعد أن حوّل علاقة معقدة مع المنتخب الوطني إلى قصة انتصار عظيمة في نهاية المطاف.