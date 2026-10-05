مباراة الوداع.. ميسي يظهر في تدريبات الأرجنتين قبل مشاركته الأخيرة بقميص التانجو..صور

شارك الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في تدريبات منتخب بلاده، استعدادًا لخوض مباراته الأخيرة بقميص "التانجو"، عندما يواجه بنين وديًا في تمام الساعة الثانية صباح يوم الأربعاء، على ملعب مونومنتال.

ميسي يظهر في تدريبات الأرجنتين قبل مباراته الأخيرة بقميص التانجو

وانضم ميسي إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني في إيزيزا، الأحد، للمشاركة في الاستعدادات الأخيرة قبل المباراة التي ستشهد ظهوره الأخير مع المنتخب بعد أكثر من 20 عامًا قضاها بقميص الأرجنتين.

وأعلن ميسي في نهاية أغسطس الماضي اعتزاله اللعب الدولي، لتصبح مواجهة بنين محطة الوداع لقائد الأرجنتين، الذي يستعد لخوض مباراته الدولية رقم 208 مع منتخب بلاده.

وشارك صاحب الـ39 عامًا في التدريبات إلى جانب زملائه، تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وسط أجواء خاصة داخل المعسكر استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي نفدت تذاكرها بالكامل.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأرجنتيني مرانه الأخير قبل المباراة، اليوم الإثنين، قبل أن يظهر ميسي للمرة الأخيرة بقميص بلاده أمام جماهير ملعب مونومنتال.

كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد نشرت صورًا لوصول ميسي إلى معسكر الأرجنتين، ووصفت المباراة المقبلة بأنها ظهوره الوداعي مع المنتخب.