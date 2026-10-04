لحظة خاصة.. جوارديولا يكشف موقفه من وداع ميسي مع الأرجنتين

كشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن استعداده للسفر إلى الأرجنتين لحضور وداعية الأسطورة ليونيل ميسي، في ظل اقتراب نهاية مسيرته مع منتخب بلاده.

ميسي

وقال جوارديولا، في تصريحات تلفزيونية: «لديّ شيء واحد فقط للقيام به يوم 6 أكتوبر، سأذهب للأرجنتين لحضور وداعية ليونيل ميسي؛ فهي لحظة خاصة جدًا في حياتي».

وتترقب الجماهير ليلة وداع ميسي مع منتخب الأرجنتين، خلال المباراة الودية التي تجمع «التانجو» أمام بنين، والتي تحظى باهتمام كبير، في ظل كونها الظهور الأخير المتوقع للنجم الأرجنتيني بقميص منتخب بلاده خلال الفترة الحالية.

ويستعد منتخب الأرجنتين، بقيادة المدير الفني ليونيل سكالوني، لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة الحالية، ضمن تحضيراته للاستحقاقات المقبلة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأرجنتين وبنين في تمام الثانية صباح يوم الأربعاء المقبل، على أن تُنقل عبر قنوات «بي إن سبورتس».

وتأتي المباراة وسط حالة من الترقب لوداع ميسي، الذي كتب تاريخًا استثنائيًا مع منتخب الأرجنتين، وتوج معه بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب عدد من البطولات والإنجازات القارية والدولية.