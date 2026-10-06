كريستيانو رونالدو يحدد شروطه للعودة إلى منتخب البرتغال

كشف كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، عن موقفه من العودة إلى صفوف منتخب بلاده، في ظل تولي المدرب خورخي جيسوس مهمة القيادة الفنية للفريق.

وبحسب ما نقلته شبكة «سي إن إن البرتغال»، فإن رونالدو أبلغ بأنه لن يعود إلى تمثيل المنتخب البرتغالي طالما يتولى خورخي جيسوس تدريب الفريق، في موقف يضع حدًا للتكهنات التي أثيرت مؤخرًا بشأن إمكانية عودته إلى القائمة.

موقف رونالدو يحسم التكهنات

ويأتي موقف كريستيانو رونالدو ليجعل عودته إلى المنتخب البرتغالي مستبعدة خلال الفترة الحالية، خاصة أن قراره يرتبط بشكل مباشر باستمرار خورخي جيسوس على رأس الجهاز الفني.

وكانت إمكانية عودة رونالدو إلى صفوف المنتخب قد أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل استمرار اللاعب في مسيرته الكروية على أعلى المستويات، إلى جانب المكانة الكبيرة التي يحظى بها داخل الكرة البرتغالية.

مسيرة حافلة مع المنتخب البرتغالي

ويُعد كريستيانو رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب البرتغالي، بعدما حقق العديد من الإنجازات بقميص بلاده، وعلى رأسها التتويج ببطولة كأس أمم أوروبا عام 2016، إلى جانب الفوز بلقب دوري الأمم الأوروبية عامي 2019 و2025.

ويمثل رونالدو عنصرًا بارزًا في تاريخ المنتخب البرتغالي، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات والبطولات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية.

ويترقب الشارع الرياضي البرتغالي تطورات العلاقة بين رونالدو وخورخي جيسوس، خاصة أن أي تغيير محتمل في الجهاز الفني قد يعيد فتح ملف عودة قائد المنتخب إلى صفوف الفريق.

وتظل مشاركة رونالدو مع المنتخب البرتغالي من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، في ظل مسيرته الدولية الطويلة ومكانته التاريخية مع الفريق، بالتزامن مع مواصلته المنافسة على أعلى المستويات مع ناديه.