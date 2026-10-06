شرط وحيد للعودة إلى منتخب البرتغال| طبول الحرب تدق لتصعيد أزمة رونالدو وجيسوس

كشفت تقارير إعلامية عن أزمة جديدة بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، والمدير الفني جورجي جيسوس، قد تهدد استمرار اللاعب مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن رونالدو أكد عدم عودته إلى صفوف منتخب البرتغال طالما يتولى جورجي جيسوس القيادة الفنية، في ظل الخلافات التي نشبت بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وبدأت الأزمة عقب تصريحات أدلى بها جيسوس لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب رونالدو عن مواجهة الدنمارك، قبل أن يغادر قائد المنتخب البرتغالي معسكر الفريق، في تطورات أثارت حالة من الجدل.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التحرك لتسوية الخلاف، حيث من المنتظر أن يعقد مسؤولوه اجتماعًا مع رونالدو خلال الأسبوع المقبل، بهدف تقريب وجهات النظر وإنهاء حالة التوتر.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، وعلى رأسهم رونالدو وجورجي جيسوس، خاصة في ظل المكانة التاريخية التي يحظى بها قائد المنتخب وما قدمه بقميص البرتغال على مدار السنوات الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد البرتغالي لا يرغب في أن تنتهي مسيرة رونالدو الدولية بهذه الطريقة، ويسعى إلى احتواء الأزمة وضمان خروج اللاعب من المنتخب بصورة تليق بما قدمه للكرة البرتغالية طوال مسيرته.