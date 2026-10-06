مورجان: رونالدو أعظم لاعب بتاريخ كرة القدم.. ومارادونا الأفضل في الأرجنتين

حسم الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، موقفه من الجدل المستمر حول هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي في صدارة جميع أساطير اللعبة من وجهة نظره.

وخلال تصريحات تلفزيونية، تلقى بيرس مورجان سؤالًا حول ما إذا كان يعتقد حقًا أن كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأجاب مورجان بشكل حاسم: «نعم، أؤمن بذلك بنسبة 100%.. كريستيانو هو الأعظم في التاريخ».

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث سُئل الإعلامي البريطاني عما إذا كان يرى رونالدو أفضل أيضًا من الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، ليرد قائلًا: «نعم».

وأوضح مورجان موقفه من مارادونا، مضيفًا: «ولكي أكون صادقًا، مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين».

وتعكس تصريحات بيرس مورجان قناعته الكبيرة بقدرات وإنجازات كريستيانو رونالدو، في ظل الجدل المتواصل بين جماهير كرة القدم حول اللاعب الذي يستحق لقب الأعظم في تاريخ اللعبة.

ويُعد رونالدو واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم على مدار تاريخها، بعدما حقق العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته، فيما يظل مارادونا أحد أبرز أساطير الكرة الأرجنتينية والعالمية، خاصة بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 1986.

ويستمر الجدل حول المقارنة بين أساطير كرة القدم عبر الأجيال، خاصة مع دخول أسماء أخرى في النقاش، وعلى رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج أيضًا بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022.