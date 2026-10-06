قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحية لأبطال القوات المسلحة.. أجراس الكنائس تدق احتفالًا بنصر أكتوبر
في ذكرى انتصارات أكتوبر.. 25.6 مليار جنيه استثمارات لدعم التعليم العالي بسيناء ومدن القناة
بسبب رفع حظر النووي.. روسيا تهدد بتحرك قوي ضد ليتوانيا وألمانيا
ارتفاع جديد للذهب في منتصف تعاملات اليوم
الأرصاد: أمطار متوسطة وخفيفة غدًا مع انخفاض الحرارة ليلا.. والعظمى على القاهرة 30 درجة
إجراءات السفر بالذكاء الاصطناعي.. مصر للطيران تطلق مشروعًا متكاملًا للتحول الرقمي
تسجل 6.1 مليار دولار.. إعلامي الوزراء: نمو متواصل في التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورجان: رونالدو أعظم لاعب بتاريخ كرة القدم.. ومارادونا الأفضل في الأرجنتين

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
علا محمد

حسم الإعلامي البريطاني بيرس مورجان، موقفه من الجدل المستمر حول هوية أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يأتي في صدارة جميع أساطير اللعبة من وجهة نظره.

وخلال تصريحات تلفزيونية، تلقى بيرس مورجان سؤالًا حول ما إذا كان يعتقد حقًا أن كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأجاب مورجان بشكل حاسم: «نعم، أؤمن بذلك بنسبة 100%.. كريستيانو هو الأعظم في التاريخ».

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث سُئل الإعلامي البريطاني عما إذا كان يرى رونالدو أفضل أيضًا من الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، ليرد قائلًا: «نعم».

وأوضح مورجان موقفه من مارادونا، مضيفًا: «ولكي أكون صادقًا، مارادونا هو أفضل لاعب في تاريخ الأرجنتين».

وتعكس تصريحات بيرس مورجان قناعته الكبيرة بقدرات وإنجازات كريستيانو رونالدو، في ظل الجدل المتواصل بين جماهير كرة القدم حول اللاعب الذي يستحق لقب الأعظم في تاريخ اللعبة.

ويُعد رونالدو واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم على مدار تاريخها، بعدما حقق العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته، فيما يظل مارادونا أحد أبرز أساطير الكرة الأرجنتينية والعالمية، خاصة بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 1986.

ويستمر الجدل حول المقارنة بين أساطير كرة القدم عبر الأجيال، خاصة مع دخول أسماء أخرى في النقاش، وعلى رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توج أيضًا بكأس العالم مع منتخب بلاده عام 2022.

الإعلامي البريطاني بيرس مورجان البريطاني بيرس مورجان بيرس مورجان تاريخ كرة القدم كريستيانو رونالدو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الدفاع اليمني: العمليات تتجه نحو التصعيد في مختلف الجبهات

فيصل بن محمد العواضي

الإعلام اليمنية: أعداد كبيرة من الحوثيين فروا من المخا وريف تعز

جانب من اللقاء

اللواء علي حفظي: الجيش المصري كبد إسرائيل خسائر فادحة خلال حرب الاستنزاف

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد