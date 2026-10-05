جورجي جيسوس يحسم موقفه من عودة كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال

كشف جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، موقفه من إمكانية عودة النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين قائد البرتغال والجهاز الفني.

وتحدث جيسوس عن إمكانية عودة رونالدو إلى قائمة منتخب البرتغال، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام اللاعب، وأن القرار النهائي سيكون بيده قبل إعلان القائمة المقبلة.

وقال جورجي جيسوس عن عودة كريستيانو رونالدو: «لا أعرف ما الذي سيحدث. بالنسبة لي كل شيء ما زال مفتوحًا. كريستيانو هو من عليه أن يقرر ماذا يريد أن يفعل قبل القائمة المقبلة. إذا كان يلعب مع النصر ويريد أن يكون موجودًا مع المنتخب، فيمكنه العودة. لماذا لا؟».

أزمة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

وتأتي تصريحات المدير الفني لمنتخب البرتغال في أعقاب الأزمة الأخيرة التي شهدتها علاقة كريستيانو رونالدو بالجهاز الفني، والتي بدأت بعد تصريحات أدلى بها جورجي جيسوس لوسائل الإعلام، أكد خلالها غياب قائد المنتخب عن مواجهة الدنمارك.

وتطور الأمر بعد ذلك بمغادرة رونالدو معسكر منتخب البرتغال، في خطوة أثارت حالة من الجدل، وفتحت الباب أمام العديد من التكهنات بشأن مستقبل اللاعب مع المنتخب، وما إذا كانت الأزمة قد تؤثر على استمراره خلال الفترة المقبلة.

ويعد رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ منتخب البرتغال، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الإنجازات التي حققها المنتخب على مدار السنوات الماضية، كما أصبح اللاعب صاحب حضور تاريخي مع الفريق الوطني.

تحرك جديد من الاتحاد البرتغالي لحل الأزمة

وفي ظل تطورات الأزمة، بدأ الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التحرك من أجل تسوية الخلاف واحتواء الموقف بين كريستيانو رونالدو والجهاز الفني بقيادة جورجي جيسوس.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو الاتحاد البرتغالي اجتماعًا مع رونالدو خلال الأسبوع المقبل، في محاولة للوصول إلى حل ينهي الأزمة ويعيد الهدوء إلى صفوف المنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة.

ويسعى الاتحاد البرتغالي إلى إعادة ترتيب العلاقة بين جميع الأطراف، وعلى رأسهم رونالدو وجورجي جيسوس، خاصة في ظل المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب داخل المنتخب، والدور الذي لعبه على مدار مسيرته الدولية.

هل يعود رونالدو إلى منتخب البرتغال؟

وبحسب تصريحات جورجي جيسوس، فإن عودة كريستيانو رونالدو إلى منتخب البرتغال لا تزال واردة، حيث أكد أن كل الاحتمالات مفتوحة، مشيرًا إلى أن القرار في النهاية يعتمد على رغبة اللاعب وما يريد القيام به قبل إعلان القائمة المقبلة.

ويترقب جمهور منتخب البرتغال التطورات القادمة، خاصة بعد تحرك الاتحاد البرتغالي لعقد اجتماع مع رونالدو، في ظل رغبة واضحة في احتواء الأزمة وعدم السماح بانتهاء مسيرة اللاعب الدولية بهذه الصورة.

وتشير التقارير إلى أن الاتحاد البرتغالي لا يرغب في أن تكون الأزمة الحالية هي الفصل الأخير في مسيرة رونالدو مع المنتخب، ويسعى إلى الوصول إلى صيغة مناسبة تحفظ العلاقة بين الطرفين، بما يتناسب مع التاريخ الطويل للنجم البرتغالي وما قدمه لمنتخب بلاده على مدار السنوات الماضية.