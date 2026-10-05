رئيس الاتحاد البرتغالي: رونالدو أفضل لاعب في التاريخ.. وعلينا الانحناء احتراما له

أكد بيدرو بروينسا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أن كريستيانو رونالدو يمثل رمزًا كبيرًا للكرة البرتغالية، مشيدًا بما قدمه اللاعب على مدار أكثر من عقدين.

كريستيانو

وقال بروينسا إن رونالدو هو «أفضل لاعب في التاريخ»، مؤكدًا أن وجوده مع منتخب البرتغال مستحق بفضل مستواه الرياضي، ولا جدال حول أحقيته في الاستمرار مع الفريق.

وأضاف رئيس الاتحاد البرتغالي أن رونالدو سيظل دائمًا جزءًا من المنتخب، طالما كان جاهزًا من الناحية الفنية، مشددًا على ضرورة تقدير مسيرته وما قدمه للكرة البرتغالية.

أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تمسكه باستمرار النجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب، مشيرًا إلى أن قائد الفريق هو صاحب القرار النهائي بشأن موعد اعتزاله دوليًا. أكد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، تمسكه باستمرار النجم كريستيانو رونالدو مع المنتخب، مشيرًا إلى أن قائد الفريق هو صاحب القرار النهائي بشأن موعد اعتزاله دوليًا. وقال جيسوس إن مسيرة رونالدو مع المنتخب لا ينبغي أن تنتهي بصورة مفاجئة، خاصة أنه يمثل رمزًا كبيرًا لكرة القدم البرتغالية، مؤكدًا رغبته في بقائه ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الفني: «هل تعتقدون أن هذا سبب كافٍ لكي تنتهي قصة رمز مثل كريستيانو بهذه الطريقة المفاجئة؟ أنا أريده أن يكون معنا».

وأضاف أن رونالدو يدرك جيدًا أن مسيرته الكروية ستصل إلى نهايتها في يوم من الأيام، لكنها لن تستمر إلى الأبد، موضحًا أن الأهم بالنسبة له هو أن يحصل اللاعب على الفرصة لإنهاء رحلته الدولية بالطريقة التي يرغب فيها.

وتابع: «هو يعرف أن مسيرته ستنتهي يومًا ما، فهذا الأمر لن يستمر إلى الأبد، لكنني أتمنى أن ينهي مسيرته مع المنتخب بالطريقة التي يريدها هو. هو من سيقرر، وهكذا تحدثنا».

وكشف جيسوس عن حديث سابق جمعه مع رونالدو خلال أول استدعاء له تحت قيادته، قائلًا: «في أول استدعاء له، قلت له: أنا بحاجة إليك، سواء لعبت أم لم تلعب، أنا بحاجة إليك».

وشدد المدير الفني على أن موقفه لم يتغير حتى الآن، قائلًا إن رونالدو لا يزال عنصرًا مهمًا بالنسبة له وللمنتخب، بغض النظر عن مشاركته في المباريات من عدمها.

وفيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي أثارت الجدل، أكد جيسوس أنه يتحمل مسؤولية القرار الذي أدى إلى حدوثها، لكنه رفض فكرة تقديم اعتذار، متسائلًا عن السبب الذي يدفعه لذلك.

وقال: «أنا لا أعتذر لأي شخص. المشكلة التي تسببت في كل ما حدث كانت أن اللاعب قام بالإحماء ولم يشارك».

واختتم: «أنا أتحمل مسؤولية القرار وما حدث بسببه، لكن أعتذر عن ماذا؟ ولمن؟ هذا غير صحيح. أعتذر عن ماذا تحديدًا؟ ما الذي كان يستدعي مني تقديم اعتذار؟»