موعد والقناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

يختتم منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، مبارياته بفترة التوقف الدولي الحالية، بمواجهة أمام بلجيكا، حيث يلتقي الفريقان ضمن مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الإثنين.

ويستقبل منتخب فرنسا خصمه منتخب بلجيكا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة دورى الامم الاوروبية للموسم الجاري 2026/2027.



وخاض منتخب فرنسا ثلاث مباريات في دوري الأمم الأوروبية، تغلب في الأولى على تركيا بهدف نظيف، ثم فاز على بلجيكا بنفس النتيجة، وتعادل مع إيطاليا بهدف لمثله.

وتتصدر فرنسا ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، تليها بلجيكا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم إيطاليا بـ 4 نقاط، وتتذيل تركيا بلا نقاط.

ويستمر غياب كيليان مبابي عن المنتخب الفرنسي بعد عودته لمدريد عقب المباراة الأولى أمام تركيا حيث أصيب خلالها.

كما يغيب دايوت أوباميكانو للإيقاف بعد تلقيه بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام إيطاليا بدوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1.