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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيسوس يعلن تشكيل البرتغال أمام النرويج.. مفاجآت بالجملة في مواجهة دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
حسن العمدة

أعلن جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة النرويج، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2026-2027.

وتنطلق مباراة البرتغال والنرويج في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «دراجو» بمدينة لشبونة، وسط ترقب جماهيري للمواجهة المرتقبة بين المنتخبين.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال أمام النرويج على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، ريناتو فيجا، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو بالينيا، فيتينيا، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: كونسيساو، جونسالو راموس، جواو فيليكس.

ويسعى المنتخب البرتغالي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مستفيدًا من إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره، من أجل مواصلة مشواره بقوة في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

جورجي جيسوس النرويج البرتغال دوري الأمم الأوروبية

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