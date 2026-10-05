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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عادل: إمام عاشور أفضل لاعب في مصر

امام عاشور
امام عاشور
ميرنا محمود

أشاد أحمد عادل عبدالمنعم، حارس الأهلي السابق، بالمستوى الذي قدمه إمام عاشور خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام جنوب إفريقيا، مؤكدًا أن اللاعب ظهر بصورة جيدة خلال اللقاء.

أحمد عادل عبدالمنعم يشيد باللاعب أمام عاشور 

وقال عبدالمنعم، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن إمام عاشور يُعد من أفضل اللاعبين في مصر خلال الفترة الحالية، ومن الصعب خروجه فنيًا من مباراة جنوب إفريقيا، خاصة أنه قدم أداءً جيدًا ولم يكن بعيدًا عن مستواه المعتاد.

وأضاف حارس الأهلي السابق أن إمام يمتلك إمكانيات فنية كبيرة، ويظل عنصرًا مهمًا في صفوف منتخب مصر، مشددًا على ضرورة دعمه ومنحه الثقة، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات المهمة للفراعنة.

أحمد عادل عبدالمنعم الأهلي إمام عاشور منتخب مصر الودية جنوب إفريقيا

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