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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسيماني يطمئن على إمام عاشور ويدعمه عقب لقاء مصر وجنوب إفريقيا

موسيماني و امام عاشور
موسيماني و امام عاشور
ميرنا محمود

حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، على تحية إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي.

وظهر موسيماني في لقطة لافتة عقب المباراة، وهو يعانق إمام عاشور ويطمئن عليه، حيث حرص المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا على التوجه إلى لاعب الفراعنة وتحيته بشكل خاص بعد انتهاء اللقاء.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير، ليحسم الضيوف المباراة لصالحهم بهدف نظيف.

بيتسو موسيماني منتخب جنوب إفريقيا إمام عاشور منتخب مصر

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