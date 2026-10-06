أتلتيكو مدريد يقترب من حسم مستقبل مدربه سيميوني

يقترب نادي أتلتيكو مدريد ، من حسم ملف مستقبل مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وسط رغبة مشتركة بين الطرفين في مواصلة العمل معًا خلال الفترة المقبلة.

رغبة مشتركة في استمرار سيميوني

ووفقًا لما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن إدارة أتلتيكو مدريد والمدرب الأرجنتيني يتجهان نحو تمديد التعاون لموسم إضافي، رغم عدم انطلاق المفاوضات الرسمية بين الجانبين حتى الآن.

ويشعر سيميوني بحماس كبير لمواصلة مهمته مع الفريق، إذ يرى أنه لا يزال يمتلك الدافع والطموح نفسيهما اللذين صاحبا بدايته مع أتلتيكو مدريد عام 2012.

ويتمسك المدرب الأرجنتيني بمواصلة قيادة المشروع الرياضي للنادي، في ظل تطلعه إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج والمنافسة بقوة على البطولات خلال السنوات المقبلة.

سيميوني يستهدف إنهاء غياب الألقاب

ويأمل سيميوني ، في وضع حد لفترة ابتعاد أتلتيكو مدريد عن منصات التتويج، بعدما كان آخر ألقاب الفريق في عام 2021، عندما نجح في حصد بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى المدرب الأرجنتيني خلال الموسم الحالي، إلى قيادة فريقه للمنافسة على لقب «الليجا»، وإنهاء فترة الجفاف التي يعيشها النادي منذ آخر تتويج له.

ويأتي أتلتيكو مدريد حاليًا خلف المتصدر برشلونة بفارق 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني، الأمر الذي يبقي سباق المنافسة على اللقب مفتوحًا خلال الجولات المقبلة، ويمنح سيميوني فرصة جديدة لتحقيق هدفه في إعادة الفريق إلى منصة البطولات.