إعلامي: انتظام علي محمود في تدريبات الأهلي مبكرًا رسالة إيجابية قبل مواجهة الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن علي محمود انتظم في تدريبات الأهلي قبل الموعد المحدد، عقب انتهاء معسكر منتخب مصر، ولم يحصل على يوم الراحة الذي كان مقررًا له، قبل العودة للتدريبات.

الأهلي

وأشار حتحوت إلى أن موقف علي محمود أعاد للأذهان واقعة حمزة عبد الكريم، الذي سبق وطلب العودة إلى برشلونة عقب كأس العالم بدلًا من الحصول على فترة راحة، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات قد تبعث برسائل إيجابية للجهاز الفني، وترفع من قيمة اللاعب أمام زملائه، وتعكس مدى جديته ورغبته في العمل.

وأوضح أن عدم قيام لاعب آخر بنفس الأمر لا يعني بالضرورة عدم جديته، لكن مبادرة علي محمود بالعودة مبكرًا تمنحه انطباعات إيجابية، خاصة أنه شارك هذا الموسم مع الأهلي في عدة مباريات، سواء أساسيًا أو بديلًا، قبل انضمامه إلى المنتخب، كما سبق أن ارتبط اسمه بواقعة مع حسين عموتة، قبل أن يوضح المدرب أن المشهد لا يجب فهمه بشكل خاطئ.

وتساءل حتحوت: هل يكون لعلي محمود دور في المواجهة المقبلة أمام الزمالك، سواء أساسيًا أو بديلًا؟ مؤكدًا أن هذا ما ستكشفه اختيارات الجهاز الفني خلال المباراة.