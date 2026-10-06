محافظة أسيوط تنظم أجواء وطنية بمحيط الديوان العام احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. أعلام مصر والموسيقى العسكرية تزين المشهد

نظمت محافظة أسيوط أجواء وطنية بمحيط ديوان عام المحافظة، احتفالًا بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تزينت واجهة الديوان العام ومحيطه بأعلام مصر، فيما قدمت فرقة الموسيقى العسكرية بالمنطقة الجنوبية العسكرية عروضًا موسيقية عزفت خلالها العديد من الأغاني الوطنية، وسط أجواء من الفخر والحماس وتفاعل المواطنين والمتواجدين بالمنطقة.

وقال اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، إن هذه الأجواء تأتي في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، واستحضار بطولات القوات المسلحة وتضحيات رجالها الذين سطروا واحدة من أعظم ملاحم البطولة والفداء في تاريخ الوطن، مؤكدًا أن نصر أكتوبر سيظل رمزًا للعزة والكرامة ودليلًا على قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة على مواجهة التحديات وتحقيق النصر.

وأشار المحافظ إلى أن إحياء ذكرى نصر أكتوبر يمثل فرصة لتعريف الأجيال الجديدة بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات دفاعًا عن أرض الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والولاء والفداء، لافتًا إلى أن ملحمة أكتوبر ستظل حاضرة في وجدان المصريين وشاهدًا على وحدة الشعب وقواته المسلحة وقدرتهما على تجاوز التحديات.

وأكد اللواء محمد علوان أن روح أكتوبر بما تحمله من قيم التضحية والإخلاص والوحدة والعمل تمثل دافعًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشددًا على أن الحفاظ على مكتسبات الوطن وتعزيز قدراته مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمواطنين.

واختتم محافظ أسيوط مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال المتعاقبة، ومناسبة وطنية متجددة لاستلهام قيم البطولة والفداء وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وفاءً لأبطال القوات المسلحة الذين قدموا التضحيات من أجل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن.

وشهد محيط الديوان العام تفاعلًا لافتًا من المواطنين مع الأغاني والمقطوعات الوطنية التي قدمتها فرقة الموسيقى العسكرية، في مشهد امتزجت فيه الموسيقى بأعلام مصر التي زينت واجهة الديوان العام والشوارع المحيطة به، وأضفت أجواء وطنية وحماسية احتفاءً بهذه المناسبة التاريخية، كما قامت إدارة العلاقات العامة بالديوان بتوزيع عدد من الأعلام على المارين.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالأجواء الوطنية والحماسية، معربين عن فخرهم واعتزازهم بانتصارات أكتوبر المجيدة وما تمثله من معاني العزة والكرامة واستعادة الأرض، كما حرص عدد من المتواجدين على التقاط الصور التذكارية مع اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وأعضاء فرقة الموسيقى العسكرية، وسط أعلام مصر التي زينت واجهة الديوان العام ومحيطه.