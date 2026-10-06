محافظ أسيوط: إزالة 33 حالة تعد ومخالفة بناء واسترداد أراضي ضمن أعمال الموجة الـ30 للإزالات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات الإزالة المكبرة ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع تكثيف متابعة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وصون الرقعة الزراعية وتطبيق أحكام القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعدي ومخالفة متنوعة، شملت التعدي على أملاك الدولة، والبناء دون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية، ومخالفات المتغيرات المكانية، وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد حقوق الدولة والتصدي لمحاولات البناء المخالف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن أعمال الإزالة تضمنت 11 حالة تعدي على أملاك الدولة التابعة لجهة الموارد المائية والري، بمساحة إجمالية بلغت 999 متر مربع، إلى جانب إزالة 4 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمساحة 260 متر مربع، فضلًا عن التعامل مع 8 حالات متغيرات مكانية على أراضي زراعية بمساحة إجمالية بلغت 4 قراريط و22 سهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأضاف المحافظ أن الحملات نجحت كذلك في إزالة 10 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، بإجمالي مساحة بلغت فدان و4 قراريط و14 سهم، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة المعنية لضمان تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع المخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وشدد اللواء محمد علوان على مواصلة أعمال الموجة الـ30 للإزالات، وتكثيف المرور الميداني ورصد المتغيرات المكانية بصورة مستمرة، والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة وإزالتها في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في حماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وترسيخ سيادة القانون بكافة مراكز ومدن وقرى أسيوط.