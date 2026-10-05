محافظ أسيوط: رفع المخلفات من حرم النيل بحري العوامة بأبوتيج

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، رفع وإزالة المخلفات المتراكمة من حرم نهر النيل بشارع النيل بحري العوامة بمركز أبوتيج، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة العامة، والحفاظ على البيئة النهرية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات البيئية وتراكم المخلفات بالمناطق المطلة على النيل.

وأوضح المحافظ أن المهندسة هالة نصير، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، انتقلت إلى موقع الشكوى برفقة زين العابدين، نائب رئيس المركز، للوقوف على طبيعة المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع مسؤولي حماية النيل، حيث جرى رفع المخلفات المتراكمة باستخدام المعدات النهرية المتخصصة، بما يسهم في إزالة أسباب الشكوى وتحسين مستوى النظافة بالموقع.

وأكد اللواء محمد علوان حرص المحافظة على التعامل الجاد والسريع مع شكاوى المواطنين، وفحص المشكلات الميدانية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية بالمناطق المطلة على نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تراكمات للمخلفات أو ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة أو تشويه المظهر الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي حماية النيل والجهات المعنية، لمنع تراكم المخلفات على ضفاف النهر أو إلقائها بالمياه، والحفاظ على نظافة المجاري المائية وحماية البيئة النهرية، مع تكثيف المرور الميداني ومتابعة المواقع التي قد تتكرر بها مثل هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار جهود النظافة ورفع المخلفات بمختلف المراكز والمدن، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على نظافة نهر النيل وحماية موارده الطبيعية مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية والمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في صون النهر والحفاظ عليه للأجيال القادمة.