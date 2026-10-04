بسبب خلافات مالية لشراء المخدرات .. إحالة أوراق حكورة وزيكا للمفتي في أسيوط

أحالت الدائرة الرابعة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاحد، أوراق شخصان للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما لقيامهما بقتل شخص بسبب خلافات مالية على بيع المواد المخدرة وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة الرئيس بالمحكمة و محمد جمال حمزة، نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر عليان جامع ووائل عبد الحميد و أحمد سعد

تعود وقائع القضية رقم 19806 لسنة 2024 جنايات الفتح إلى ورود بلاغا لمركز شرطة الفتح من مستشفى الإيمان العام بوصول " محمد . أ . س " جثة هامدة وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

وأمر اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير مباحث المديرية وقيادة الرائد محمد زكريا معاون وحدة مباحث مركز شرطة الفتح وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إبراهيم . ص . أ " وشهرته " حكورة " 23 عاما، و " أحمد . م . ف " وشهرته " زيكا " 32 عاما، مقيمان قرية عرب الكلابات الغربية.

خلافات مالية بسبب شراء المخدرات

وأشارت التحريات إلى قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى قرية عرب الكلابات لقتله وسرقته بسبب خلافات مالية بينهم بسبب شراء المواد المخدرة .

وأضافت التحريات أن المتهمين قاما بالتربص للمجني عليه بأرض زراعية أثناء عودته من قرية عرب الكلابات بعد شرائه مواد مخدرة وحال قدومه قاما باستيقافه وقام المتهم الأول بإخراج سلاح أبيض " مطواة " وطعن المجني عليه في قدمه اليسرى وقام المتهمان بجذبه وسط الزراعات وأخرج المتهم الثاني سلاحا أبيض سكين وطعن المجني عليه في جانبه الأيمن وقام بالاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه والدراجة النارية التي كان يقودها .