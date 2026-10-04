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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد حصاد "الذهب الأحمر".. ويؤكد: مصنع مركزات الرمان يعزز فرص التصدير

محافظ أسيوط يتفقد حصاد "الذهب الأحمر" بقرية بويط.. ويؤكد: مصنع مركزات الرمان وساحات الانتظار يعززان القيمة المضافة وفرص التصدير
محافظ أسيوط يتفقد حصاد "الذهب الأحمر" بقرية بويط.. ويؤكد: مصنع مركزات الرمان وساحات الانتظار يعززان القيمة المضافة وفرص التصدير
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، حصاد محصول الرمان "الذهب الأحمر" بقرية بويط التابعة لمركز ساحل سليم، في إطار اهتمام المحافظة بدعم القطاع الزراعي وتعظيم الاستفادة من المحاصيل التي تتميز بها أسيوط، باعتبار الرمان أحد أهم المحاصيل الاقتصادية التي تسهم في تحسين دخول المزارعين وتوفير فرص العمل، فضلًا عن أهميته في دعم حركة التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات متكاملة للتصنيع الزراعي والتسويق والخدمات اللوجستية الداعمة لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، ومحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وممدوح جبر، رئيس مركز ومدينة البداري، وعواطف درويش، نائب رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعدد من نواب المركزين والمزارعين والعاملين في مجال إنتاج وتداول محصول الرمان.

وخلال جولته، تفقد محافظ أسيوط أعمال حصاد الرمان، واطلع على مراحل جمع المحصول وتجهيزه للتداول والتسويق، واستمع إلى شرح حول طبيعة الإنتاج ومقومات زراعة الرمان بالمنطقة، وأبرز التحديات التي تواجه المزارعين، وسبل الارتقاء بجودة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي منه، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للرمان الأسيوطي في الأسواق المحلية والخارجية.

وأكد اللواء محمد علوان أن محصول الرمان يمثل أحد أبرز المميزات الزراعية لمحافظة أسيوط، لما يتمتع به من جودة ومذاق مميزين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على دعم هذا القطاع من خلال مشروعات تستهدف تطوير منظومة الإنتاج والتداول والتصنيع والتصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وزيادة القيمة الاقتصادية للمحاصيل الزراعية، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى مشروع إنشاء مصنع مركزات الرمان والحاصلات الزراعية بمنطقة الكوم الأحمر التابعة لمركز البداري، والمقام على مساحة 10 أفدنة كمرحلة أولى ضمن مجمع الصناعات المتكامل لمنتجات الرمان على مساحة 40 فدان، موضحًا أن المشروع يستهدف التوسع في التصنيع الزراعي وإنتاج عصير ودبس الرمان والمنتجات المجففة، بما يسهم في تحويل المحصول إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز فرص التسويق والتصدير، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دعم المزارعين من خلال إيجاد منافذ متنوعة للاستفادة من إنتاجهم.

وأضاف أن المحافظة تعمل كذلك على تطوير البنية التحتية الداعمة لتداول وتسويق المحصول بمركز البداري، من خلال مشروع إنشاء ساحات انتظار الحاويات والبرادات بقرية الكوم الأحمر، والذي تبلغ تكلفته نحو 45 مليون جنيه، ويقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، لتوفير أماكن مجهزة لانتظار الحاويات والبرادات واستراحات وخدمات مساندة، بما يدعم حركة نقل الرمان وتجهيزه للتصدير، ويسهم في تنظيم عمليات التداول وتيسير عمل المزارعين والمصدرين.

ووجه اللواء محمد علوان وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والإرشاد الزراعي للمزارعين، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، وتحسين جودة المحصول وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا أهمية سرعة استكمال المشروعات المرتبطة بمنظومة الرمان وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والتسويق والتصدير، ويعزز مكانة أسيوط كإحدى المحافظات الواعدة في إنتاج الرمان، ويرفع العائد الاقتصادي للمزارعين ويدعم فرص الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

أسيوط محصول الرمان الذهب الأحمر مركز ساحل سليم القطاع الزراعي المحاصيل المزارعين التصدير

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