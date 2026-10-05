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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار جهود تطوير وتجميل الميادين والمحاور الحيوية

محافظ أسيوط يتفقد ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي ويوجه بتطويره ورفع كفاءته
محافظ أسيوط يتفقد ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي ويوجه بتطويره ورفع كفاءته
إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية تفقد خلالها ميدان "أم البطل" بالمدخل الجنوبي لمدينة أسيوط، أسفل كوبري أسيوط العلوي، موجّهًا بتطوير الميدان ورفع كفاءته وتحسين مظهره العام، بما يتناسب مع موقعه الحيوي باعتباره أحد المداخل الرئيسية للمدينة وواجهة مهمة أمام زائريها. ورافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط. 

واطلع المحافظ على التصور المقترح لتطوير الميدان، والذي يتضمن توفير مقاعد وبرجولات لخدمة المواطنين، والتوسع في زراعة الأشجار ونباتات الزينة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وإضفاء طابع جمالي على المنطقة، فضلًا عن توفير متنفس للمواطنين في موقع حيوي بالمدخل الجنوبي للمدينة. 

وأشار محمد علوان إلى أن تطوير الميادين لا يقتصر على تحسين المظهر العام فحسب، بل يمتد إلى تهيئة المساحات العامة لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين، من خلال الجمع بين عناصر التجميل والتشجير وتوفير أماكن للجلوس، بما يعزز الاستفادة من هذه المواقع ويجعلها أكثر جاذبية وراحة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية الاهتمام بالمداخل الرئيسية للمدينة باعتبارها الواجهة الأولى التي تعكس صورتها أمام الزائرين، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات، والتعامل مع المظاهر العشوائية، ومواصلة جهود التشجير والتجميل، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام وإبراز الطابع الجمالي لمدينة أسيوط.

وأوضح محمد علوان، أن المحافظة تتبنى نهجًا قائمًا على تفعيل المشاركة المجتمعية في تطوير وتجميل الميادين الرئيسية، من خلال التعاون مع مؤسسات المجتمع والمساهمات المجتمعية في تنفيذ مشروعات التطوير، بما يعكس دور المجتمع كشريك أساسي في جهود التنمية والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة، مشيرًا إلى أعمال تطوير ميدان الحرب والسلام، والميدان الجديد بصينية الوليدية، إلى جانب إنشاء ميدان الشهيد بمنطقة الهلالي، من خلال المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين المشهد الجمالي للمدينة وتوفير مساحات حضارية تليق بالمواطنين، دون تحميل الموازنة العامة للمحافظة أعباء مالية إضافية. ووجه المحافظ رئيس حي شرق بمتابعة جهود تطوير ميدان "أم البطل"، والاهتمام بعناصر التجميل والمسطحات الخضراء، مع مراعاة طبيعة الموقع وحركة المرور المحيطة به، نظرًا لأهمية المدخل الجنوبي في استقبال القادمين إلى المدينة والربط بين الطرق والمحاور الرئيسية. 

وأكد محافظ أسيوط استمرار جهود تطوير وتجميل الميادين والمحاور الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة، ضمن توجه يستهدف تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء وإبراز الهوية البصرية للمدينة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في مشروعات التطوير، بما يدعم جهود الأجهزة التنفيذية ويعزز التعاون بين المحافظة والمجتمع للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المظهر العام.

أسيوط أم البطل ميدان محافظ أسيوط كوبري أسيوط العلوي تطوير الميدان

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