محافظ أسيوط: تكثيف جهود تطوير وتجميل شوارع وميادين ديروط

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بتكثيف جهود تطوير وتجميل الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة، ومواصلة رفع كفاءتها والارتقاء بمستوى النظافة العامة، بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي للمدن، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، برئاسة وليد جمال حسن، رئيس المركز، تواصل تنفيذ ومتابعة أعمال التطوير والتجميل بعدد من الشوارع والميادين، حيث شهدت الجولة الميدانية متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان أبو جبل والميدان الصغير الملحق به، للوقوف على معدلات التنفيذ ومستوى الأعمال الجارية، والتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق التنسيق الجمالي للميدان بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمدينة ويسهم في تحسين حركة المرور وراحة المواطنين.

وأشار إلى امتداد أعمال المتابعة إلى شارع عمر بن الخطاب، حيث جرى الوقوف على احتياجات الشارع من أعمال التجميل، والتوجيه ببدء دهان البلدورات وتجميل الأرصفة، إلى جانب استمرار أعمال النظافة ورفع أي مخلفات، بما يعزز المظهر الجمالي للشارع ويحقق التكامل بين أعمال التطوير والصيانة اليومية، مؤكدًا أهمية سرعة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المطلوبة، مع المتابعة المستمرة لضمان الحفاظ على مستوى الخدمات.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير على أرض الواقع، ورصد الملاحظات والعمل على تلافيها بصورة فورية، مع تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، وعدم الاكتفاء بتنفيذ الأعمال، بل الاهتمام بجودتها واستدامة نتائجها، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين.

وأضاف اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير المدن والقرى والارتقاء بالمظهر العام، مع إعطاء الأولوية لتحسين الشوارع والميادين ذات الكثافات المرورية والحركة اليومية للمواطنين، بما يعكس جهود التنمية المحلية ويعزز جودة الحياة لأهالي أسيوط.