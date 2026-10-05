أسيوط.. استكمال رصف طريق منفلوط الزراعي لتحسين حركة المرور

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين حركة الانتقال وتيسير تنقل المواطنين والمركبات، ودعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي هذا الإطار، تابع مصطفى العطيفي، رئيس مركز ومدينة منفلوط، أعمال الرصف الجارية بطريق منفلوط الزراعي، والتي تتضمن استكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الأسفلت، ضمن أعمال تطوير الطريق بما يسهم في تحسين حالة الطريق وتسهيل الحركة المرورية عليه.

وأوضح المحافظ أن المتابعة الميدانية من جانب الوحدات المحلية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بمشروعات الطرق، والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية بنطاق المراكز، بما يدعم جهود تطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار محمد علوان، إلى استمرار الاهتمام بمتابعة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الحيوية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويدعم حركة الانتقال بين المدن والقرى، في إطار خطة الدولة لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.