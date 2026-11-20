سلمت قبائل الجنوب 33 بندقية آلية وقطعتين من سلاح «جرينوف»، إلى جانب كميات من الذخائر المتنوعة، في إطار المرحلة الأولى من مبادرة تسليم الأسلحة التي بحوزة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقنين أوضاع الدهابة وتنظيم نشاط التنقيب العشوائي عن الذهب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتنظيم العمل في مجال التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، ودمج العاملين بهذا النشاط تحت مظلة قانونية ومؤسسية، بما يضمن الاستفادة من الثروات التعدينية بصورة منظمة.

ترحيب واسع من أبناء وشيوخ القبائل

ولاقت المبادرة ترحيبًا من أبناء وشيوخ القبائل الجنوبية، الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع مؤسسات الدولة، والعمل تحت مظلتها من خلال جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم جهود تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب.

تنظيم التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين

وتهدف المبادرة إلى تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وإنهاء الممارسات العشوائية، وتنظيم الاستفادة من الثروات التعدينية في إطار قانوني، بما يحفظ حقوق العاملين ويدعم جهود الدولة في هذا القطاع.

ويأتي تسليم الأسلحة كمرحلة أولى من خطوات تنفيذ المبادرة، في إطار التعاون بين أبناء القبائل ومؤسسات الدولة لتنظيم النشاط وتعزيز العمل وفق القواعد القانونية.