أكد السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، أن افتتاح مكتبة مصر العامة بمدينة شرم الشيخ يمثل خطوة جديدة في خطة التوسع الثقافي ونشر المعرفة بمختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المكتبة أصبحت الفرع رقم 37 ضمن منظومة مكتبات مصر العامة.

وأوضح أن افتتاح فرع شرم الشيخ يأتي في إطار جهود الوصول بالخدمات الثقافية والتعليمية إلى أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق العدالة الثقافية، خاصة في المناطق البعيدة والتجمعات السكانية التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات المعرفية.

وأضاف أن المكتبة تضم نحو 7300 كتاب متنوع يناسب الأطفال والشباب والكبار، إلى جانب 15 جهاز كمبيوتر مخصصة لتنفيذ الدورات التدريبية الإلكترونية، فضلًا عن مجموعة من القاعات المتخصصة التي تقدم أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية.

وأشار إلى أن المكتبة تضم قاعات للقراءة والأنشطة والأطفال والموسيقى والكمبيوتر، بالإضافة إلى قاعة منتسوري لتنمية مهارات الأطفال، وقاعة للمؤتمرات والاستقبال.

ولفت إلى أن تدشين المكتبة المتنقلة رقم 26 ضمن المنظومة يمثل إضافة مهمة، إذ تستهدف الوصول بالخدمات المكتبية والأنشطة الثقافية إلى الوديان والتجمعات البدوية والمناطق النائية بمحافظة جنوب سيناء.

ويأتي افتتاح مكتبة شرم الشيخ ضمن خطة التوسع في منظومة مكتبات مصر العامة، بما يعزز نشر الثقافة والمعرفة، ويدعم تنمية مهارات الأطفال والشباب وإتاحة الخدمات التعليمية لمختلف فئات المجتمع.