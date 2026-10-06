محافظ أسيوط يشهد احتفالات التربية والتعليم بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إحياءً للذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية بحي شرق أسيوط، والمسرح المركزي للمديرية بمدرسة الجامعة الإعدادية بحي غرب، وسط أجواء وطنية عكست اعتزاز الأجيال الجديدة بتاريخ مصر العسكري المشرف وتضحيات أبنائها في سبيل الحفاظ على الوطن وصون مقدراته.

جاء ذلك بحضور العميد محمد شعراوي، المستشار العسكري للمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وأيمن محروس، رئيس حي غرب، والدكتور أحمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم، وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم، وطارق الدسوقي، مدير عام إدارة أسيوط التعليمية، والعقيد معمر محمد فكري، قائد مدرسة ناصر الثانوية العسكرية، وعامري كامل عبد الرحمن مدير عام المدرسة ووائل محمود مهني نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ناصر العسكرية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وأعضاء مجالس الأمناء والمعلمين.

واستهل محافظ أسيوط جولته بالمشاركة في فعاليات الاحتفال بمدرسة ناصر الثانوية العسكرية، حيث تم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري، وقراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار، كما قدم طلاب المدرسة أغنية وطنية بعنوان "يوم العزة يوم النصر"، فيما أهدت إحدى معلمات المدرسة المحافظ صورة تذكارية له ونسخة من كتاب بعنوان "أسيوط حارس الجنوب".

وعقب ذلك، توجه اللواء محمد علوان ومرافقوه إلى مدرسة الجامعة الإعدادية بحي غرب أسيوط، لحضور الاحتفالية التي أقيمت على المسرح المركزي لمديرية التربية والتعليم، بمشاركة القيادات التعليمية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

واستهلت الفعاليات، المصحوبة بلغة الإشارة، بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب أحمد علاء محمود، أعقبتها فقرات فنية ووطنية قدمها طلاب مدرسة النهضة الإعدادية ومجموعة من طلاب إدارة أبوتيج التعليمية، إلى جانب أغنية وطنية أداها الطالب عبد الفتاح وائل عبد الفتاح من مدرسة الجامعة الإعدادية، وفقرة فنية بعنوان "حكاية مصر 6 أكتوبر" قدمها طلاب إدارة منفلوط التعليمية والطالبة حبيبة أشرف، بإشراف رشا زغلول، الموجه بالإدارة، في عروض عكست وعي الطلاب بقيمة هذا الانتصار التاريخي ودلالاته الوطنية.

ووجه محافظ أسيوط تحية تقدير وإجلال لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة، مؤكدًا أن تخليد ذكراهم العطرة واجب وطني يعكس أسمى معاني التضحية والفداء، ويعزز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والنشء. وأوضح أن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى تاريخية نستعيد أحداثها، بل ملحمة وطنية متجددة تقدم للأجيال دروسًا في الإصرار والعزيمة والتخطيط والعمل الجماعي، وتؤكد قدرة المصريين على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات مهما بلغت الصعوبات.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مصر تمضي اليوم في مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتعمير بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستلهمة روح أكتوبر القائمة على التحدي والإرادة والعمل المخلص.

وشدد على أهمية غرس هذه الروح في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأن الانتماء الحقيقي للوطن يتجسد في الاجتهاد والإخلاص وتحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية. وأعرب عن فخره بما شاهده من عروض طلابية متميزة عكست مستوى الوعي الوطني لدى الطلاب، مثمنًا جهود قيادة المدرسة وهيئة التدريس في ترسيخ قيم الانضباط والانتماء، ومؤكدًا أن المدارس العسكرية تمثل نموذجًا تربويًا مهمًا في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.

من جانبه، أعرب محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، عن تقديره لدعم محافظ أسيوط المتواصل للمنظومة التعليمية وحرصه على المشاركة في الفعاليات الطلابية والوطنية، مؤكدًا أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يجسد معاني العزة والكرامة والإرادة الوطنية، ويتيح للطلاب فرصة التعرف على بطولات القوات المسلحة واستلهام قيم التضحية والعمل من أجل رفعة مصر.

واختُتمت الاحتفالية بالتقاط الصور التذكارية للمحافظ مع الطلاب والمعلمين والقيادات العسكرية والتنفيذية والتعليمية، وسط أجواء وطنية جسدت الاعتزاز بتاريخ مصر المجيد، والحرص على نقل قيم أكتوبر ومبادئه إلى الأجيال الجديدة، بما يعزز وعيهم الوطني ويحفزهم على الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.