أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الفيدرالي للإحصاء وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا تراجع أرباح ونتائج قطاع تجارة السلع خلال عام 2025، وذلك عقب المستويات القياسية التي سجلها القطاع خلال الأعوام السابقة نتيجة التقلبات الشديدة في أسواق الطاقة والمواد الخام.

وانخفضت القيمة المضافة الصافية لشركات تجارة السلع بنسبة 10.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 17.1 مليار فرنك سويسري.

و انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا إلى 2.0% بعد أن كانت 2.3%.

ويعود انكماش نتائج الأعمال بشكل أساسي إلى استقرار أسعار الطاقة والمواد الأساسية وهدوء تقلبات الأسواق مقارنة بفترة الذروة بين عامي 2022 و2023.

وواصلت جنيف استحواذها على حصة الأسد بنسبة 60.6% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع، تليها زوغ، فود، تيتشينو، وزوريخ.

ورغم هذا التراجع الأخير، استمرت كبرى شركات التجارة في سويسرا (مثل فيتول، ترافيجورا، غونفور، وغيلينكور) في الحفاظ على استقرار عملياتها التشغيلية، حيث سجل القطاع نمواً طفيفاً في معدلات التوظيف ليبلغ أكثر من 11,200 وظيفة مباشرة.